İsrail Savunma Bakanlığı: İsrail bastırılamaz, güçlü duracağız

Politika

ABD Başkanı Joe Biden'ın Refah'a geniş çaplı saldırı gerçekleştirilmesi durumunda İsrail'e silah göndermeyi durduracağını açıklamasının ardından İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Düşmanlarımıza olduğu kadar dostlarımıza da sesleniyorum: İsrail bastırılamaz. Güçlü duracağız, hedeflerimize ulaşacağız. Hamas'ı vuracağız, Hizbullah'ı vuracağız ve güvenliği sağlayacağız" ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in milyonlarca Filistinlinin sığındığı Refah'a saldırı düzenlemesi dünyanın tepkisini çekerken, ABD Başkanı Joe Biden'ın silah sevkiyatı konusundaki açıklamaları dikkat çekti. Biden'ın Refah'a geniş çaplı kara saldırısı gerçekleştirilmasi durumunda İsrail'e silah göndermeyi durduracağını açıklamasının ardından İsrail'den yanıt geldi. İsrail Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Düşmanlarımıza olduğu kadar dostlarımıza da sesleniyorum: İsrail bastırılamaz. Güçlü duracağız, hedeflerimize ulaşacağız. Hamas'ı vuracağız, Hizbullah'ı vuracağız ve güvenliği sağlayacağız" ifadeleri kullanıldı.

"Hiçbir baskı İsrail'i kendini savunmaktan alıkoyamayacaktır"

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise "Başka seçeneğimiz yok, başka bir ülkemiz yok. İsrail vatandaşlarını savunmak, bize yönelik şeytani tehditleri bertaraf etmek ve bizi yok etmeye çalışanlara karşı durmak için ne gerekiyorsa, tekrar ediyorum, ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise sosyal medya hesabından daha once paylaştığı bir açıklamayı tekrar paylaştı. Netanyahu'nun paylaşımında, "Dünya liderlerine sesleniyorum, ne kadar ağır olursa olsun hiçbir baskı, hiçbir uluslararası forum kararı İsrail'i kendini savunmaktan alıkoyamayacaktır. Eğer İsrail tek başına durmak zorunda kalırsa, bunu yapacaktır" ifadeleri yer aldı. - TEL AVİV