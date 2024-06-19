İsrail Savunma Kuvvetleri: Hamas Ortadan Kaldırılamaz

Politika

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, Hamas'ın tamamen ortadan kaldırılacağına dair söz verenlerin İsrail halkını yanılttığını belirterek, "Hamas bir fikirdir, yok edilebileceğini düşünenler yanılıyor" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 257 gündür devam ederken, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, İsrail basınına açıklamalarda bulundu. Hagari, Hamas'ın tamamen ortadan kaldırılacağına dair söz verenlerin İsrail halkını yanılttığını belirterek, "Hamas bir fikirdir, yok edilebileceğini düşünenler yanılıyor. Eğer hükümet bir alternatif bulmazsa Gazze'de olmaya devam edecek" dedi.

Hagari'nin açıklamasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi tarafından yapılan açıklamada, güvenlik kabinesinin "Hamas'ın askeri ve idari kabiliyetlerinin yok edilmesini savaş hedeflerinden biri olarak belirlediği" belirtilerek, "IDF bu konuda kararlıdır" denildi.

IDF Sözcü Birimi de bir açıklama yayınlayarak, ordunun Hamas'ın yönetim ve askeri kabiliyetlerini yok etmek de dahil olmak üzere hükümetin belirttiği savaş hedeflerine bağlı olduğunu aktardı. Açıklamada, Hagari'nin açıklamasında "Hamas'ı bir ideoloji ve fikir olarak ortadan kaldırmaktan" bahsettiği belirtilerek, "Aksini iddia etmek, sözleri bağlamından koparmak olur" denildi. - TEL AVİV