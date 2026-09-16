İsrail ve Fas dışişleri bakanları New York’ta bir araya geldi - Son Dakika
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İsrail ve Fas dışişleri bakanları New York’ta bir araya geldi

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İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita arasında ABD’nin New York kentinde gerçekleştirilen görüşmede taraflar, karşılıklı büyükelçi ataması yapılması konusunda mutabakata vardı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita arasında ABD'nin New York kentinde gerçekleştirilen görüşmede taraflar, karşılıklı büyükelçi ataması yapılması konusunda mutabakata vardı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita, ABD'nin New York kentinde bir araya geldi. İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mike Waltz'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik adımların ele alındığı bildirildi.

Saar ve Bourita, diplomatik temsil düzeyinin yükseltilmesi konusunda mutabakata vardı. Bu kapsamda iki ülke, diplomatik temsilciliklerini tam teşekküllü büyükelçiliklere dönüştürme ve karşılıklı olarak büyükelçi ataması yapma konusunda anlaşma sağladı. Tarafların ayrıca, iki ülke arasındaki uçuşların sayısını artırma ve önümüzdeki aylarda üst düzey resmi ziyaretler gerçekleştirme konusunda da mutabakata vardığı aktarıldı. Yatırım ve vergi alanlarında da yıl sonuna kadar anlaşmalara varılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Kaynak: İHA
Amerika Birleşik DevletleriDiplomasiPolitikaNew YorkİsrailFasSon Dakika

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