İsrail ve Hamas Heyetleri Kahire'den Ayrıldı

Politika

İsrail ve Hamas heyetleri, ateşkes müzakerelerinin yürütüldüğü Mısır'ın başkenti Kahire'den ayrıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 216 gündür devam ederken, Mısır'ın başkenti Kahire'de İsrail ve Hamas heyetleri arasındaki ateşkes müzakereleri sona erdi. Heyetler, Kahire'den ayrıldı. Hamas heyetinin, Katar'ın başkenti Doha'ya gittiği ifade edildi.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Refah'a saldırması ve Refah Sınır Kapısı'nı işgal etmesinin amacının arabulucuların çabalarını engellemek ve savaşı tırmandırmak olduğu belirtilerek, Hamas'ın ateşkese olan bağlılığı bir kez daha teyit edildi.

Heyetlerin, Kahire'de ne zaman yeniden bir araya geleceği henüz bilinmiyor. - TEL AVİV