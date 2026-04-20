İsrail ve Lübnan Arasında İkinci Görüşme
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail ve Lübnan Arasında İkinci Görüşme

20.04.2026 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ve Lübnan, üst düzey doğrudan görüşmelerin ikinci turunu Perşembe günü yapacak.

İsrail ve Lübnan arasında 1993'ten bu yana yapılan ilk üst düzey doğrudan görüşmeler geçtiğimiz hafta yapıldı. İkinci bir görüşmenin ne zaman yapılacağına ilişkin soru işaretleri İsrail'den gelen haberle silindi. İsrail basınına konuşan yetkili, İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter ile Lübnanlı mevkidaşı Nada Hamadeh Moawad arasında yapılacak doğrudan görüşmelerin ikinci turunun Perşembe günü gerçekleştirileceğini bildirdi. Yetkiliye gore, toplantı ABD Dışişleri Bakanlığı'nda yapılacak ve İsrail, Lübnan ve ABD taraflarından yetkililerin katılımıyla gerçekleşecek.

Leiter ve Moawad yaklaşık 2 saat süren bir görüşme gerçekleştirmişti

Geçtiğimiz hafta Salı günü Yechiel Leiter ile Nada Hamadeh Moawad yaklaşık 2 saat süren bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu buluşma İsrailli ve Lübnanlı yetkililer arasındaki şimdiye kadarki en üst düzey temas olmuş ve iki komşu ülke arasında onlarca yıl sonra yapılan ilk doğrudan görüşme olarak kayda geçmişti. Görüşmelere ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Amerikalı diplomatlar arabuluculuk etmişti. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Lübnan, İsrail, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 18:19:47. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.