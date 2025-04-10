İsrail ve Türkiye'den Suriye için yeni mekanizma görüşmesi

İsrailli bir kaynak, İsrail ve Türkiye arasında Suriye'de çatışmayı önleme mekanizması kurulması amacıyla teknik düzeyde görüşme yapıldığını açıkladı.

Adı açıklanmayan İsrailli bir kaynak, İsrail ve Türkiye'nin Suriye'de çatışmayı önleme mekanizması kurulmasına yönelik teknik düzeyde görüşme gerçekleştirdiğini ifade etti. İsrail medyasına konuşan söz konusu kaynak, "İsrail ile Rusya arasında kurulan mekanizmaya benzer bir mekanizma kurulacak" dedi.

Üst düzey bir İsrailli yetkili ise Başbakan Binyamin Netanyahu'nun gece düzenlenen güvenlik kabine toplantısında bakanlara İsrail'in Suriye'de Türkiye ile çatışma peşinde olmadığını, ancak kendini savunmak için gerekirse harekete geçmekten çekinmeyeceğini söylediğini aktardı. Yetkili, Netanyahu'nun ihtiyaç duyulması halinde ABD Başkanı Donald Trump'tan yardım isteyeceğini de belirttiğini söyledi.

Bakan Fidan açıklamıştı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün katıldığı bir programda, bölgede herhangi bir çatışmanın önüne geçilmesi amacıyla Türkiye ile İsrail arasında bir çatışmasızlık mekanizması oluşturulmasına yönelik teknik düzeyde temasların olduğunu ifade etmişti. - TEL AVİV