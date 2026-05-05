İsrail, Yeni Savaş Uçakları Alacak
05.05.2026 21:07
İsrail Savunma Bakanlığı, F-35 ve F-15IA uçakları için milyarlarca dolarlık anlaşma onayladı.

İsrail Savunma Bakanlığı, Lockheed Martin ve Boeing'den F-35 ve F-15IA uçaklarından oluşan iki yeni muharip filo satın alma planına, milyarlarca dolarlık bir anlaşma kapsamında nihai onayın verildiğini açıkladı.

İsrail, bölgedeki gerilim ve çatışmalar sürerken askeri kapasitesini artırma yönünde yeni bir adım attı. İsrail Savunma Bakanlığı, Lockheed Martin ve Boeing'den F-35 ve F-15IA uçaklarından oluşan iki yeni muharip filo satın alma planına, milyarlarca dolarlık bir anlaşma kapsamında nihai onayın verildiğini açıkladı. Bakanlık, bu uçakların "İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) uzun vadeli güç yapılanmasının temel taşlarından biri olacağını, gelişen bölgesel tehditlere yanıt vereceğini ve İsrail'in stratejik hava üstünlüğünü koruyacağını" ifade etti.

Onayın ardından Savunma Bakanlığı Genel Direktörü Amir Baram, bakanlığın ABD'deki temsilciliğine "önümüzdeki dönemde ABD hükümeti ve askeri yetkililerle anlaşmaların sonuçlandırılması için ilerleme kaydetme" talimatı verdi.

Katz'dan İran vurgusu

Savunma Bakanı Israel Katz, İran'la yaşanan son savaşın "İsrail Hava Kuvvetleri'nin gücünü ve ülkeyi korumadaki belirleyici rolünü bir kez daha gösterdiğini" söyledi. Katz, "Bu harekattan çıkarılan dersler, önümüzdeki yıllar boyunca hava üstünlüğünü garanti altına almak için güç artırma çalışmalarını sürdürmemizi gerektiriyor" dedi.

Uçakların teslim edilmesiyle birlikte önümüzdeki yıllarda İsrail Hava Kuvvetleri'nin F-35I filosunun 100'e, gelişmiş F-15EX'in İsrail versiyonu olan F-15IA filosunun ise 50'ye ulaşması bekleniyor. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
