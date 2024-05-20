İsrailli yetkili: Kazayla hiçbir ilgimiz yok - Son Dakika
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Politika

İsrailli yetkili: Kazayla hiçbir ilgimiz yok

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmesinin ardından İsrailli bir yetkili, kazayla ilgilerinin olmadığını açıkladı. İsrail'in eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman ise, Reisi'nin ölümünün İran'ın politikalarında değişiklik yaratmayacağını belirtti.

20.05.2024 12:20
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İsmi açıklanmayan İsrailli bir yetkili, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Kazayla hiçbir ilgimiz yok" dedi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmesinin ardından gözler İsrail'e çevrildi. Yakın zamanda birbirlerine karşılıklı saldırılar düzenleyen iki ülke arasındaki ilişkilerin gergin olması kaza ile ilgili soru işaretlerine neden oldu. İsmi açıklanmayan İsrailli bir yetkiliden, "Kazayla hiçbir ilgimiz yok" açıklaması geldi.

"Ancak başkanın acımasız bir adam olduğuna şüphe yoktu"

İsrail'in eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman ise, Reisi'nin ölümünün İran'ın bölgedeki politikalarında herhangi bir değişikliğe neden olmasını beklemediğini söyledi. Liberman, "Bizim için fark etmez. İsrail'in İran'a karşı tutumu değişmeyecek. İran'ın politikaları Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney tarafından belirlenir" ifadelerini kullandı. Liberman, "Ancak başkanın acımasız bir adam olduğuna şüphe yoktu. Gözyaşı dökmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Reisi'nin ölümüne ilişkin İsrail'den resmi bir tepki gelmedi. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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