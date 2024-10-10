İşsizlik Azalıyor, İstihdam Artıyor

Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Enflasyonu tek haneli seviyelere düşürmeyi hedeflerken işgücü piyasasındaki dengeleri de gözetmeye devam ediyoruz. İstihdamdaki artış ve işsizlik oranındaki düşüş, uygulanan ekonomi politikalarının etkinliğini ortaya koymaktadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2024 yılı Ağustos ayında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranının bir önceki aya göre 0,3 puan düşerek yüzde 8,5'e gerilediğini ve kadınlarda işsizlik oranının 0,8 puan azalarak yüzde 11,4'e düştüğünü açıkladı. Yılmaz, iktisadi faaliyetteki dengelenme eğilimine rağmen işsizlik azalırken, istihdam edilenlerin sayısında ve oranında artış yaşandığını kaydetti. Yılmaz, 2024 yılı Ağustos ayında istihdam edilenlerin sayısının geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 100 bin kişi artarak 32 milyon 776 bine ulaştığını, istihdam oranının ise yüzde 49,7'ye yükseldiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bu artışın uygulanan ekonomi politikalarının etkinliğini ortaya koyduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, dezenflasyon sürecinin sağladığı öngörülebilirliğin ekonomik aktörlerin karar alma süreçlerindeki belirsizlikleri azalttığını ve işgücü piyasasının daha sağlıklı işlemesini sağladığını da belirtti. Yılmaz, dengeli büyüme hedefi doğrultusunda yapısal reformlarla istihdamın önümüzdeki dönemde daha da artmasının hedeflendiğini ifade etti. - ANKARA