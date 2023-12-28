 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul, BM Kalkınma Eşgüdüm Bölgesel Ofisi'ne ev sahipliği yapacak - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul, BM Kalkınma Eşgüdüm Bölgesel Ofisi'ne ev sahipliği yapacak

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, İstanbul'da kurulacak Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Eşgüdüm Bölgesel Ofisi'nin İstanbul'un bir BM merkezi haline gelmesi vizyonuyla uyumlu olduğunu belirtti. Türkiye, TBMM Dışişleri Komisyonu tarafından kabul edilen kanun teklifiyle BM Kalkınma Eşgüdüm Bölgesel Ofisi'nin İstanbul'da kurulmasını destekliyor. Ofis, Avrupa ve Orta Asya'daki BM Mukim Koordinatörlerini destekleyecek.

İstanbul, BM Kalkınma Eşgüdüm Bölgesel Ofisi\'ne ev sahipliği yapacak
28.12.2023 - 11:33,
Abone Ol

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, İstanbul'da kurulacak Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Eşgüdüm Bölgesel Ofisine ilişkin, "Kalkınma Ofisinin kuruluşu aynı zamanda İstanbul'un New York veya Cenevre gibi bir BM merkezi haline gelmesi vizyonumuzla da uyumlu, ona hizmet eder nitelikte." dedi.

Türkiye, uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini Meclis gündemine gelen kanun teklifleriyle de pekiştiriyor. Bu kapsamda TBMM Dışişleri Komisyonu, son toplantısında, Türkiye ile Birleşmiş Milletler Arasında Birleşmiş Milletler Kalkınma Eşgüdüm Ofisi Bölgesel Ofisinin İstanbul'da Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'ni görüşerek kabul etti.

Komisyonda kabul edilen teklifin, yeni yılda TBMM Genel Kurulunda görüşülerek yasalaşması bekleniyor.

ABD'nin New York kentinde 9 Kasım 2022'de Türkiye ile Birleşmiş Milletler arasında imzalanan anlaşmanın gerekçesinde, BM tarafından başlatılan reform sürecinin bir parçası olan BM kalkınma sisteminin gözden geçirilmesi çerçevesinde, mukim koordinatörlükler arasında bölgesel koordinasyonun sağlanması amacıyla 5 Kalkınma Eşgüdüm Bölgesel Ofisi kurulduğu belirtildi.

Söz konusu ofislere Panama, Addis Ababa, Amman ve Bangkok'un yanı sıra İstanbul'un ev sahipliği yapmasının kararlaştırıldığı; İstanbul'da kurulacak BM Kalkınma Eşgüdüm Bölgesel Ofisinin Avrupa ve Orta Asya'daki BM Mukim Koordinatörlerini destekleme görevini icra edeceği kaydedildi.

Gerekçede, BM Kalkınma Eşgüdüm Bölgesel Ofisinin İstanbul'da kurulmasına ilişkin anlaşmanın, Türkiye'nin, "İstanbul'un bir BM merkezi haline getirilmesi" hedefi kapsamında atılmış somut bir adım niteliğinde olduğu vurgulandı.

"Avrupa ve Orta Asya'da görev yapan 18 BM mukim koordinatörünü destekleyecek"

Komisyonda teklife ilişkin milletvekillerine bilgi veren Dışişleri Bakan Yardımcısı Akçapar, Türkiye'nin de kurucu üyeleri arasında yer aldığı Birleşmiş Milletler teşkilatının temel faaliyetlerinden birinin, ülkelerin kalkınma alanındaki çabalarının hükümetlerin gösterdiği yön ve uygun gördüğü programlar temelinde desteklenmesi olduğunu söyledi.

Türkiye'deki çeşitli BM ajans ve programlarının, ilgili kurum ve kuruluşlarla yakın işbirliği halinde uzun yıllardır görev yaptığının altını çizen Akçapar, söz konusu BM kuruluşları arasında etkin eşgüdümün sağlanmasının kısıtlı kaynakların etkin kullanımı bakımından önem arz ettiğini belirtti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in son yıllarda BM'nin ülkelerin kalkınma çabalarına verdiği desteği daha etkin hale getirmek ve 2030 sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin hayata geçirilmesine ivme kazandırmak amacıyla BM'nin kalkınma sisteminde de bir reform gerçekleştirdiğini aktaran Akçapar, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda ülkelerde görev yapan BM ajans ve programlarının koordinasyonundan sorumlu mukim koordinatörlerin konumu güçlendirildi ve ülke ekiplerindeki tüm ajans temsilcilerinin mukim koordinatöre bağlanmaları sağlandı. Halihazırda dünyada 130 mukim koordinatör bu şekilde 162 ülkeyi kapsayacak şekilde görev yapıyor. BM mukim koordinatörünün eş güdüm görevinin önemini son olarak ülkemizi derinden sarsan 6 Şubat depremlerinin ardından gördük. BM'nin yayınladığı uluslararası acil yardım çağrısı aracılığıyla uluslararası donörlerden toplanan 550 milyon doları aşan kaynak, milyonlarca vatandaşımızın acil ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı oldu. Bu çabalarda BM mukim koordinatörü hem ilgili kurumlarımızla hem de sahada görev yapan BM personeliyle yakın temas halinde eş güdümü sağladı."

Akçapar, İstanbul'da kurulacak BM Kalkınma Eşgüdüm Bölgesel Ofisine ilişkin, "Söz konusu ofisin kuruluşu aynı zamanda İstanbul'un New York veya Cenevre gibi bir BM merkezi haline gelmesi vizyonumuzla da uyumlu, ona hizmet eder nitelikte. İstanbul'da kurulacak BM Kalkınma Eşgüdüm Bölgesel Ofisi, Avrupa ve Orta Asya'da görev yapan 18 BM mukim koordinatörünü destekleyecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Birleşmiş Milletler, Burak Akçapar, İstanbul, Türkiye, Dış Politika, İstanbul, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İstanbul, BM Kalkınma Eşgüdüm Bölgesel Ofisi'ne ev sahipliği yapacak - Son Dakika


12:39
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
12:19
Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor
11:53
Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya getiren 4 il Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya getiren 4 il
11:42
Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor
11:40
Memur ve emekliye yüzde 50 zam bekleniyor Memur ve emekliye yüzde 50 zam bekleniyor
11:30
Erdoğan'ın Netanyahu'yu Hitler'e benzetmesi, İsrail Büyükelçilerinin Türkiye'ye dönüşünü engelledi Erdoğan'ın Netanyahu'yu Hitler'e benzetmesi, İsrail Büyükelçilerinin Türkiye'ye dönüşünü engelledi
11:08
Özgü Namal ve Özcan Deniz'in dizisi Kızıl Goncalar'a RTÜK'ten yaptırım Özgü Namal ve Özcan Deniz'in dizisi Kızıl Goncalar'a RTÜK'ten yaptırım
11:02
Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı

Son Dakika
12:39 Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
12:19 Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor
11:53 Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya getiren 4 il
11:42 Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor
11:40 Memur ve emekliye yüzde 50 zam bekleniyor
11:30 Erdoğan'ın Netanyahu'yu Hitler'e benzetmesi, İsrail Büyükelçilerinin Türkiye'ye dönüşünü engelledi
11:08 Özgü Namal ve Özcan Deniz'in dizisi Kızıl Goncalar'a RTÜK'ten yaptırım
11:02 Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı
10:52 PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Eymen Coli etkisiz hale getirildi
10:46 İşte Batı'nın iki yüzlülüğü! ''İsrail soykırım yapıyor'' deyince apar topar yayından aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 12:53:44. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul, BM Kalkınma Eşgüdüm Bölgesel Ofisi'ne ev sahipliği yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement