Ekrem İmamoğlu'nun danışmanından dikkat çeken paylaşım: Resmi belgeler çok konuşulacak - Son Dakika
Üye Girişi

Ekrem İmamoğlu'nun danışmanından dikkat çeken paylaşım: Resmi belgeler çok konuşulacak

03.01.2023 23:48

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İmamoğlu'nun, belediyeye yönelik yürütülen terör soruşturması hakkında sabah 10.00'da önemli bir açıklama yapacağını söyleyen Ongun, "Gün ışığına çıkacak resmi belgeler çok konuşulacak." dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik terör soruşturmasıyla ilgili tartışmalar devam ederken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Twitter hesabından paylaşım yapan Murat Ongun, Ekrem İmamoğlu'nun sabah 10.00'da yeni bir açıklama yapacağını söyledi.

"GÜN IŞIĞINA ÇIKACAK RESMİ BELGELER ÇOK KONUŞULACAK"

İmamoğlu'nun duyuracağı resmi belgelerin çok konuşulacağını belirten Ongun, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın 10.00'da İBB'ye yönelik terör soruşturması hakkında önemli açıklamalar yapacak. Gün ışığına çıkacak resmi belgeler çok konuşulacak. Sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayınlanacak." ifadelerini kullandı.

İBB'DEKİ TERÖR SORUŞTURMASI

Belediyelerle ilgili terör soruşturmalarına yönelik basın toplantısı düzenleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) görevli bazı isimleri açıklamıştı. İBB'de çalışan ve terör örgütüyle ilişkisi olduğu iddia edilen isimleri paylaşarak, "Fikri Karabulut, 2014'te PKK-KCK kırsala katılmış. Ömer Keleş, Nuri Çiçek; İbrahim Doğan, Muharrem Kılıç. Bunlar kim dağdakiler. Bunlar sadece bir kısmı. Biz o zaman görevimizi yapmayalım, işe gitmeyelim. HDP ile anlaşılsın biz de aval aval bakalım! O zaman biz ahmak oluruz, görevimizi istismar etmiş oluruz. Mazlum Şimşek, kardeşi Selim Şimşek 2014'te PKK'ya katıldı." demişti.

YORUMLAR
500
İmamoğlu ile vatandaş arasındaki konuşma gündem oldu: Hangi teröristten bahsediyorsun? İmamoğlu ile vatandaş arasındaki konuşma gündem oldu: Hangi teröristten bahsediyorsun? İBB'deki terör soruşturması CHP ile DEVA'yı karşı karşıya getirdi İBB'deki terör soruşturması CHP ile DEVA'yı karşı karşıya getirdi

Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ekrem İmamoğlu'nun danışmanından dikkat çeken paylaşım: Resmi belgeler çok konuşulacak - Son Dakika


Son Dakika
00:15 Selçuk Bayraktar, "SİHA satılan ülkeler Türkiye'ye savaş açarsa ne olur?" sorusunu canlı yayında cevapladı
23:41 Ekrem İmamoğlu'nun danışmanından dikkat çeken paylaşım: Resmi belgeler çok konuşulacak
23:35 Orta gelir grubuna yönelik konut kredisi kampanyası detayları! Faiz 0,69 ila 0,99 arasında olacak
23:20 Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, erken seçim için mayıs ayını işaret etti
23:14 Gürse Birsel'den ekonomi yorumu! Çekinerek konuşması sosyal medyada gündem oldu
23:05 Jorge Jesus, Antalyaspor'un golünün neden iptal edildiği hakkında canlı yayında konuştu
22:57 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Erdoğan, Esad ile görüşecek mi?" sorusuna verdiği cevapla kapıyı açık bıraktı
22:44 Antalyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasının son dakikalarında iptal edilen gol Türkiye gündemine oturdu
22:11 Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti
22:11 Kıdem tazminatı tavanında değişiklik yapıldı! Yeni ücret 19 bin lirayı geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2023 00:33:06. #1.12#
SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'nun danışmanından dikkat çeken paylaşım: Resmi belgeler çok konuşulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement