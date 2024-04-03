İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Mazbatasını Aldı

Politika

Mazbatasını aldıktan sonra vatandaşlara hitap eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Tüm hemşerilerimize ve 16 milyon İstanbulluya teşekkür ediyorum" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 31 Mart Mahalli İdari Yerel Seçimleri çerçevesinde yeniden başkan seçilmesinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek mazbatasını aldı. İmamoğlu mazbata töreninin ardından Çağlayan Meydanı'nda açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, konuşmasına dün Beşiktaş'ta meydana gelen yangın faciasında hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek başladı. İmamoğlu, "Şehrimizin mazbatası hayırlı uğurlu olsun. Tüm hemşerilerimize ve 16 milyon İstanbulluya teşekkür ediyorum. Dün ne yazık ki çok talihsiz bir kaza yaşadık. Çok sayıda insanımızı kaybettik" ifadelerini kullandı.

İBB çalışanlarına da teşekkür eden İmamoğlu, "Onların çalışkanlıkları bilgi ve tecrübeleriyle birlikte geleceğe daha da umutla bakıyorum. Onlara da başarılar diliyorum. Hem beş yıla teşekkür, hem de önümüzde ki beş yılda çok daha fazla çalışacaklar" ifadelerini kullandı.

"Benim işim yeni başlıyor"

İmamoğlu seçimlerdeki itirazlara ve Van'da yaşanan olaylarla ilişkin, "İstanbul'un bazı ilçelerindeki sayımlar yapılıyor. Ama yapılan itirazlar reddediliyor. Van'da yaşanan tam bir garabet. Tüm bu hususları hassas bir şekilde takip ediyorum. Bu konuda demokrasiden, haktan, hukuktan ve adaletten yana olmaktan bu kardeşiniz asla vazgeçmeyecek. Ekrem İmamoğlu'nun işi, seçim bitti işim bitti değil, benim işim yeni başlıyor" şeklinde konuştu.

İmamoğlu, konuşmasının ardından vatandaşları selamlayarak meydandan ayrıldı. - İSTANBUL