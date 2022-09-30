İBB Başkanı İmamoğlu'ndan İstanbulkart sahiplerine 29 Ekim uyarısı: Kartlarını kişiselleştirmeyenler ücretsiz ulaşımdan faydalanamayacak - Son Dakika
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İBB Başkanı İmamoğlu'ndan İstanbulkart sahiplerine 29 Ekim uyarısı: Kartlarını kişiselleştirmeyenler ücretsiz ulaşımdan faydalanamayacak

30.09.2022 16:06

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbulkart sahiplerinin 29 Ekim'de ulaşımdan ücretsiz faydalanabilmesi için kartların kişiselleştirilmesi gerektiğini duyurdu.

Milli ve dini bayramlarda toplu ulaşıma ücretsiz binmek için İstanbulkartlarda 'Kişiselleştirme' işleminin yapılması zorunlu hale getirildi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Milli ve dini bayramlarda İstanbul'da ücretsiz toplu ulaşım hizmeti sağlıyoruz. Bu hak sadece TC vatandaşlarını ve hak sahibi yabancıları kapsıyor. Bu kapsamın dışındakiler 29 Ekim itibariyle ücretsiz ulaşımdan faydalanamayacak'' ifadelerine yer verdi.

SON GÜN 29 EKİM

İmamoğlu, açıklamasının devamında bu kapsam dışında kalanların 29 Ekim itibariyle ücretsiz ulaşımdan faydalanamayacağını belirtti.

İşte İmamoğlu'nun o paylaşımı;

İmamoğlu'ndan İstanbulkart sahiplerine uyarı: Bunu yapmayan ücretsiz ulaşımdan faydalanamayacak

İBB KART NASIL KİŞİSELLEŞTİRİLİR?

İstanbullular, anonim kartlarını İstanbulkart Mobil uygulaması üzerinden 'Kişiselleştirme' yapılabilir.'Kişiselleştirme'de son tarih 31 Aralık 2022. İstanbullular böylece , ulaşım başta olmak üzere İBB'nin birçok iştiraklerinin kampanyalarından, kartını kişiselleştirenler özel olarak yararlanabilirler.

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