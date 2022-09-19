Ekrem İmamoğlu tarihi Kara Surları'nın eski ve yeni halini paylaştı

Sosyal medyayı en aktif kullanan siyasilerin başında gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, son paylaşımıyla da gündem oldu.

İKİ HALİNİ KARŞILAŞTIRDI

Tarihi Kara Surları'nın yenilendiğini duyuran İBB Başkanı, Twitter hesabından surların eski ve yeni halini gösteren fotoğrafları yan yana paylaştı. İki kareyi, "Neydi/ Ne oldu?" ifadeleriyle yayınlayan İmamoğlu'nun bu paylaşımı, sosyal medya kullanıcıları tarafından da ilgiyle karşılandı.

İmamoğlu'nun tweet'i kısa sürede 40 binden fazla kişi tarafından beğenildi.

Fotoğrafarın büyük hali;