Ekrem İmamoğlu tarihi Kara Surları'nın eski ve yeni halini paylaştı - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu tarihi Kara Surları'nın eski ve yeni halini paylaştı

19.09.2022 12:32

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından tarihi Kara Surları'nın eski ve yeni halini "Neydi/Ne Oldu" notuyla paylaştı.

Sosyal medyayı en aktif kullanan siyasilerin başında gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, son paylaşımıyla da gündem oldu.

İKİ HALİNİ KARŞILAŞTIRDI

Tarihi Kara Surları'nın yenilendiğini duyuran İBB Başkanı, Twitter hesabından surların eski ve yeni halini gösteren fotoğrafları yan yana paylaştı. İki kareyi, "Neydi/ Ne oldu?" ifadeleriyle yayınlayan İmamoğlu'nun bu paylaşımı, sosyal medya kullanıcıları tarafından da ilgiyle karşılandı.

İmamoğlu, tarihi surları 'Neydi/ Ne Oldu' diye paylaştı, kısa sürede 40 bin beğeni aldı

İmamoğlu'nun tweet'i kısa sürede 40 binden fazla kişi tarafından beğenildi.

Fotoğrafarın büyük hali;

İmamoğlu, tarihi surları 'Neydi/Ne Oldu' notuyla paylaştı, kısa sürede 40 bin beğeni aldı
İmamoğlu, tarihi surları 'Neydi/Ne Oldu' notuyla paylaştı, kısa sürede 40 bin beğeni aldı
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Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ekrem İmamoğlu tarihi Kara Surları'nın eski ve yeni halini paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu tarihi Kara Surları'nın eski ve yeni halini paylaştı - Son Dakika
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