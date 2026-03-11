İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabı hakkında soruşturma başlattı - Son Dakika
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabı hakkında soruşturma başlattı

11.03.2026 20:22
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabı "CAOIletisim" hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabı 'CAOIletisim' hakkında Cumhurbaşkanına hakaret ve TCK 217/A kapsamında soruşturma başlattı.

CUMHURBAŞKANINA HAKARET VE HALKI YANILTICI BİLGİYİ ALENEN YAYMA SUÇLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için kurulan ofisin sosyal medya hesabı "CAOIletisim" hakkında inceleme başlattı.

Soruşturmanın, hesapta yapılan bazı paylaşımların içeriği nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi kapsamında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamaları çerçevesinde yürütüldüğü bildirildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mustafa Acik Mustafa Acik:
    bı adamın birşey doğru yapmaz mı Allah aşkına 4 7 Yanıtla
    VillaUmut VillaUmut:
    Ben de şöyle sahile doğru bir taş atsam peşinden koşar mısnız? :) 2 0
  • Alper Elma Alper Elma:
    dört gözü icerden çıkarmayın 1 4 Yanıtla
    VillaUmut VillaUmut:
    Sizde iki göz var herhalde? Eksikliğiniz nereden geliyor :) 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
