İstanbul'da ABD-Rusya Görüşmesi: Darchiev Büyükelçi Atandı - Son Dakika
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Politika

İstanbul'da ABD-Rusya Görüşmesi: Darchiev Büyükelçi Atandı

Rus heyeti başkanı Aleksandr Darchiev, ABD'ye büyükelçi olarak atandı. Görüşmelerde mutabakat sağlandı.

28.02.2025 17:14
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İstanbul'da dün gerçekleştirilen Rusya-ABD heyeti arasındaki görüşmelerde Rus heyetine başkanlık eden Rusya Dışişleri Bakanlığı Kuzey Atlantik Dairesi Direktörü Aleksandr Darchiev, ABD'ye büyükelçi olarak atandı.

ABD ve Rusya arasında büyükelçiliklerin faaliyetlerini etkileyen hususlar üzerine dün ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu konutunda iki ülke heyetleri görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmede, diplomatların görevlerini yerine getirebilmesi için uygun şartlar oluşturulması konusunda mutabakata varıldığı belirtilmişti. Görüşmenin ardından iki ülke arasında ilk büyükelçi ataması Rusya tarafından geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün gerçekleştirilen görüşmelerde Rus heyetine başkanlık eden Rusya Dışişleri Bakanlığı Kuzey Atlantik Dairesi Direktörü Aleksandr Darchiev'in ABD'ye büyükelçi olarak atandığı duyuruldu. Açıklamada, "Rusya ve ABD heyetleri arasında iki ülkenin diplomatik misyonlarının işleyişinin normalleştirilmesine ilişkin 27 Şubat'ta İstanbul'da gerçekleştirilen istişareler sırasında ABD tarafı, Alexander Darchiev'in Rusya Federasyonu'nun Amerika Birleşik Devletleri nezdindeki yeni büyükelçisi olarak atanmasına ilişkin resmi bir nota sundu" denildi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İstanbul'da ABD-Rusya Görüşmesi: Darchiev Büyükelçi Atandı - Son Dakika

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