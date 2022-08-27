Rekor olarak kayıtlara geçti: 12,3 milyon adet captagon ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Rekor olarak kayıtlara geçti: 12,3 milyon adet captagon ele geçirildi

27.08.2022 22:24
Rekor olarak kayıtlara geçti: 12,3 milyon adet captagon ele geçirildi

İstanbul'da Ambarlı Limanı'nda Gümrük Muhafaza ekiplerince 12 milyon 336 bin 900 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İstanbul'da Ambarlı Limanı'nda Gümrük Muhafaza ekiplerince 12 milyon 336 bin 900 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bu miktar Türkiye'de bugüne kadar ele geçirilen en yüksek captagon yakalaması olarak kayıtlara geçti.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Ambarlı limanına gelen ve transit olarak yurt dışına gidecek olan konteyner riskli olarak değerlendirildi. X-ray taramasına sevk edilen konteynerde şüpheli yoğunluk noktaları tespit edildi. Bunun üzerine narkotik dedektör köpekler de dahil edilerek konteyner ve beyan edilen yükün içerisi arandı. Köpeklerin konteyner içerisinde bulunan eşyalara aşırı tepki vermesi üzerine ekiplerce yapılan detaylı aramada eşya içerisinde gizlenmiş çok sayıda hap olduğu görüldü.

Haplardan alınan numuneden, uyuşturucu test kiti aracılığıyla yapılan ön analizde maddenin captagon cinsi uyuşturucu olduğu tespit edildi. Gümrük Muhafaza ekiplerinin şüphelerini haklı çıkaran aramalarda konteynerde toplam ağırlığı 2 ton 91 kilogram olan 12 milyon 336 bin 900 adet captagon ele geçirildi. Bu miktar Türkiye'de bugüne kadar ele geçirilen en yüksek captagon yakalaması olarak kayıtlara geçti.

Konuyla ilgili olarak Gümrük Muhafaza Narkokim ekiplerince büyük bir hassasiyetle sürdürülen takip neticesinde, uyuşturucu kaçakçılığının organizatörü olduğu tespit edilen yabancı uyruklu bir şahıs yurtdışına kaçmak isterken havalimanında kıskıvrak yakalandı. Ayrıca Gümrük Muhafaza ekipleri olayla ilgili olduğu düşünülen ve İstanbul'da bulunan 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Olayla ilgili soruşturma Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde çok yönlü olarak devam ediyor. - ANKARA

YORUMLAR
500
İstanbul'da 2 ton uyuşturucu yakalandı! Ticaret Bakanı Mehmet Muş tebrik etti İstanbul'da 2 ton uyuşturucu yakalandı! Ticaret Bakanı Mehmet Muş tebrik etti TÜİK verileri ortaya koydu! İşte Türkiye'de en çok kullanılan uygulamalar TÜİK verileri ortaya koydu! İşte Türkiye'de en çok kullanılan uygulamalar
Kaynak: İHA

Ambarlı Limanı, İstanbul, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Rekor olarak kayıtlara geçti: 12,3 milyon adet captagon ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:19 Ankaragücü'nde istifa depremi! Teknik direktör Mustafa Dalcı görevi bıraktı
22:01 CHP lideri Kılıçraoğlu'nu şaşırtan soru: İmamoğlu ve Yavaş'tan hangisinin adaylığını onaylarsınız?
21:53 Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı! Cicaldau, Kalba Union'a kiralandı
21:22 Azerbaycan Özel Kuvvetler askerleri Laçın'de Türk bayrağı açtı
21:22 Ankaragücü'nü farklı geçen Fatih Karagümrük ilk puanlarını aldı
20:50 İstanbul'da 2 ton uyuşturucu yakalandı! Ticaret Bakanı Mehmet Muş tebrik etti
20:34 Fenerbahçe'de Allahyar ve Ozan Tufan'ın ardından Pelkas da Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile imzaladı
20:17 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy'un duş paylaşımı tam not aldı
19:53 Sedat Peker'in iddiaları Ümit Özdağ'ı harekete geçirdi! Suç duyurusunda bulunacağını açıkladı
19:48 Haaland takımına hayat verdi! Manchester City, 2-0'dan dönüp kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2022 22:24:13. #1.11#
SON DAKİKA: Rekor olarak kayıtlara geçti: 12,3 milyon adet captagon ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement