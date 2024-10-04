İstanbul'da BM UNICEF Ofisi Kuruluyor - Son Dakika
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Politika

İstanbul'da BM UNICEF Ofisi Kuruluyor

Cumhurbaşkanlığı tezkere ile İstanbul'da BM Çocuklara Yardım Fonu Küresel Ofisi kurulacak.

04.10.2024 14:53
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İstanbul'da Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu Küresel Ofisi Kurulmasına Dair Anlaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Dışişleri Komisyonuna sevk edilen tezkerenin gerekçesinde, "Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), insan kaynakları ve acil operasyonlar birimlerinin tamamı ile finans ve yönetim birimlerinin büyük bir kısmı dahil olmak üzere bazı bölgesel ve küresel mevcudiyetlerini İstanbul'a taşıma kararı almıştır. Söz konusu karar, İstanbul'un bir Birleşmiş Milletler merkezi olmasına yönelik vizyonumuza uygun bir biçimde ülkemiz tarafından desteklenmiştir." ifadelerine yer verildi.

İstanbul'da Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu Küresel Ofisi Kurulmasına Dair Anlaşma'nın 30 Mart 2023'te ABD'nin New York kentinde imzalandığı hatırlatılan gerekçede, bu anlaşma ve Küresel Ofisin İstanbul'da kurulmasının, UNICEF ile mevcut yakın işbirliğini daha da güçlendireceği ve Türkiye'nin BM'nin küresel çaplı faaliyetlerine yapmakta olduğu katkıyı gösteren, ilave bir adım teşkil edeceği belirtildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, İstanbul, Politika, Türkiye, Dünya, Son Dakika

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