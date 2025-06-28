İstanbul'da düzenlenen 4. Tarım Ekosistemi Buluşması'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu yıl tarım ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi, depolanması gibi projelere hibe desteği sağlayacağız" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › İstanbul'da düzenlenen 4. Tarım Ekosistemi Buluşması'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Bu yıl tarım ürünlerinin işlenmesi,... - Son Dakika
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