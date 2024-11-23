İstanbul'da düzenlenen 4. Uluslararası STK Fuarına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Filistin'de 14 aydır çocuklar, kadınlar ve yaşlılar acımasızca katlediliyor" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › İstanbul'da düzenlenen 4. Uluslararası STK Fuarına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Filistin'de 14 aydır çocuklar, kadınlar ve yaşlılar... - Son Dakika
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