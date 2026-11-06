İstanbul'da düzenlenen TRT World Forum'da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geleceği şekillendirecek, milyarlarca insanın hayatını etkileyecek konulara burada ışık tutuluyor. Dünyanın tamamı için barışa, huzura ve istikrara vesile olmasını diliyorum" dedi.