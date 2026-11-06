İstanbul’da düzenlenen TRT World Forum’da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geleceği şekillendirecek, milyarlarca insanın hayatını etkileyecek konulara burada ışık tutuluyor. Dünyanın tamamı için barışa, huzura ve istikrara vesile olmasını diliyorum" dedi. - Son Dakika
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İstanbul’da düzenlenen TRT World Forum’da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geleceği şekillendirecek, milyarlarca insanın hayatını etkileyecek konulara burada ışık tutuluyor. Dünyanın tamamı için barışa, huzura ve istikrara vesile olmasını diliyorum" dedi.

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İstanbul’da düzenlenen TRT World Forum’da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geleceği şekillendirecek, milyarlarca insanın hayatını etkileyecek konulara burada ışık tutuluyor.

İstanbul'da düzenlenen TRT World Forum'da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geleceği şekillendirecek, milyarlarca insanın hayatını etkileyecek konulara burada ışık tutuluyor. Dünyanın tamamı için barışa, huzura ve istikrara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA
Recep Tayyip ErdoğanİstanbulPolitikaSon Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul’da düzenlenen TRT World Forum’da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geleceği şekillendirecek, milyarlarca insanın hayatını etkileyecek konulara burada ışık tutuluyor. Dünyanın tamamı için barışa, huzura ve istikrara vesile olmasını diliyorum" dedi. - Son Dakika
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