İstanbul'da "Fethin Nişanesi, Medeniyetin Kalbi: Çağları Aşan Mabet Ayasofya" paneli düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da "Fethin Nişanesi, Medeniyetin Kalbi: Çağları Aşan Mabet Ayasofya" paneli düzenlendi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan milletin kendisine emanet ettiği iradeyi karara dönüştürecek ve onun riskini alacak cesareti göstermiştir. Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması, millet iradesinin siyasette bir karara dönüşmesi ve bu kararın gerektirdiği riski alma cesaretiyle ilgilidir" Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Görmez: "İnsanlık tarihinin bu büyük tevhid mabedini, bu fethin nişanesini 86 yıl ayaklarla basılan bir turizm nesnesi olmaktan çıkarıp müminlerin alınlarını zemininde secdeyle buluşturmasına vesile olan saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza ve katkıda bulunan herkese teşekkür etmeyi, Ayasofya'nın mihrabının ve minberinin bize öğrettiği bir vefa borcu olarak gördüğümü ifade etmek istiyorum"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının 6. yıl dönümü dolayısıyla "Fethin Nişanesi, Medeniyetin Kalbi: Çağları Aşan Mabet Ayasofya" paneli düzenlendi.

Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde düzenlenen ve İletişim Başkanlığı Basın ve Yayın Dairesi Başkanı Dr. Zeynep Zelan'ın moderatörlüğünü üstlendiği "Fethin Nişanesi, Medeniyetin Kalbi: Çağları Aşan Mabet Ayasofya" panelinde, 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Görmez ve araştırmacı yazar Tufan Gündüz konuşmacı olarak yer aldı.

Panelistlerden Mahir Ünal, Ayasofya'nın tekrar ibadete açılmasının çok büyük bir olay olduğunu vurgulayarak, fetihle işgal arasındaki farklara değindi.

Osmanlı Devleti'nin hiçbir zaman sömürgeci olmadığını ve İstanbul'u işgal etmediğini, adalet dairesine aldığını kaydeden Ünal, "Bu adalet dairesine almanın nişanesi olarak da Ayasofya bizim sembolümüz, Kızılelma'mız oldu." dedi.

Ünal, "Bizim kültürümüzde, inancımızda tevhit, mizan ve emanet bilinci vardır. Yeryüzü emanettir, insan sınırlı ve ölçülü bir varlıktır, bütün mevcudat ortak bir ilahi kaynaktan yaratılmıştır. Bu çerçeveden baktığımızda Selçuklu'yu da, Osmanlı'yı da, İslam medeniyetini de ve bizim temel tasavvurumuzu da bu çerçevede görmek gerekir. Ayasofya'yı da adalet dairesinin nişanı olarak görmek gerekir." diye konuştu.

Ayasofya'nın ibadete açılması için nasıl bir özlem duyulduğunu, Sultanahmet Meydanı'nda yapılan gösterileri, Müslümanların tekbirlerini ve haykırışlarını hatırladıklarını kaydeden Ünal, şunları kaydetti:

"Siyaset ve siyasetçi milletin iradesini emanet aldığında, o iradeyi karara dönüştürecek cesareti gösterebilmelidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan milletin kendisine emanet ettiği iradeyi karara dönüştürecek ve onun riskini alacak cesareti göstermiştir. Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması, millet iradesinin siyasette bir karara dönüşmesi ve bu kararın gerektirdiği riski alma cesaretiyle ilgilidir. O yüzden buradan Sayın Cumhurbaşkanımızı ve yol arkadaşlarını, milletin talebini, özlemini, isteğini kararlı bir şekilde hayata geçirdiği için de buradan tebrik ediyorum."

"Ayasofya'nın ruhunu yeniden ihya etmek mühim olan"

Panelistlerden Mehmet Görmez ise konuşmasında "İnsanlık tarihinin bu büyük tevhid mabedini, bu fethin nişanesini 86 yıl ayaklarla basılan bir turizm nesnesi olmaktan çıkarıp müminlerin alınlarını zemininde secdeyle buluşturmasına vesile olan saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza ve katkıda bulunan herkese teşekkür etmeyi, Ayasofya'nın mihrabının ve minberinin bize öğrettiği bir vefa borcu olarak gördüğümü ifade etmek istiyorum." dedi.

Fatih Sultan Mehmet'in Ayasofya'yı ganimet olarak değil büyük bir emanet olarak gördüğünün altını çizen Görmez, "Milletimiz de onu büyük bir emanet olarak alıp geliştirdi. Biz millet, tarih ve medeniyet olarak bu emaneti sadece kullanmadık, biz bu emanetle konuştuk. Bu emanetle konuşmamızdan Süleymaniye, Selimiye doğdu, Sultanahmet Külliyesi doğdu. Bu emaneti geleceğe taşımak, bu emanetle konuşmaya devam etmek hepimizin vazifesi." ifadelerini kullandı.

Görmez, 2010 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı görevine geldiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk sohbetlerinin Ayasofya üzerine olduğunu, Ayasofya'nın açılış hazırlıklarının zihinlerde 10 yıl sürdüğünü belirtti.

Ayasofya'nın sadece bir mabet olmadığını vurgulayan Görmez, "Sadece namaz kılınan bir cami olarak kalırsa Ayasofya'ya haksızlık yapmış oluruz. Allah rızası için Sultanahmet ve Ayasofya'yı ziyaret ettiğinizde bu çevreleri bir dolaşınız. Burada kaç medrese, kaç vakıf eseri, imarethane, şifahane, yetimler evi, yurdu vardı?" diye konuştu.

Görmez, "Ayasofya'nın müzeye dönüşmesinin bu topraklarda herhangi bir zihnin bilinçli davranışı olarak kabul edemem, etmiyorum. Ama içinde bulunan zor şartların insanları getirdiği bir nokta olabilir diye düşünüyorum. Yoksa bu hafızayı reddeden bir iradenin bu topraklara ait olacağını düşünemem. O zorluklar insanları buna icbar etmiş olabilir." değerlendirmelerinde bulundu.

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışının bir vesile olduğunu kaydeden Görmez, "Ayasofya'nın ruhunu yeniden ihya etmek mühim olan. Ayasofya'nın sadece ibadet ruhunu değil, ilim, hikmet, marifet ruhunu, şehre hayat veren boyutlarını ihya edersek bu emanetin hakkını vermiş oluruz. Bu emanetin hakkını vermeyi bizlere Cenabıhak nasip etsin." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

"Ayasofya, fethin, bir devrin bittiğinin sembolüdür"

Panelist Tufan Gündüz ise Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının Türk İslam hukuku açısından önemini anlattı.

Ayasofya'nın Katolik dünyası için önemli bir eser olduğunu belirten Gündüz, "İlk kuruluş yıllarında İstanbul henüz Katoliktir. Sonra Ortodoks dünyasının yani Doğu Hristiyanlığının temsilcisi durumuna gelmiştir. 1204'te Latinler İstanbul'u işgal ettiğinde bu sefer kilise Katolik kilisesi haline getirilmiştir. Yani Ayasofya'nın böyle bir kaderinde de bir dönüşüm sürekli vardır. Fakat Müslümanlar İstanbul'a geldiğinde bu değişimlerin sonuncusu yaşanmıştır. Yani aslında Ayasofya'nın ibadethane özelliği hiç değişmemiştir." dedi.

Gündüz, Fatih Sultan Mehmet'in Ayasofya'da ilk ezanı okuttuğunda "Evet, Ayasofya'nın sahibi, İstanbul'un sahibi biziz" diyebildiğini, İstanbul fethedildiğinde Ayasofya'nın yıkılmaya yüz tutmuş durumda olduğunu söyledi.

Gündüz, "Ayasofya 1453'ten beri ibadethane olma özelliğini devam ettirmektedir. Fethin sembolüdür, bir devrin bittiğinin sembolüdür. Önce Osmanlı Devleti'nin sonra da Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliğinin sembollerinden biridir." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Kültür ve Turizm Bakanı, Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Görmez, Kültür Sanat, Mahir Ünal, İstanbul, Politika, Türkiye, Hükümet, Turizm, Bilim, Son Dakika

Son Dakika Politika İstanbul'da 'Fethin Nişanesi, Medeniyetin Kalbi: Çağları Aşan Mabet Ayasofya' paneli düzenlendi - Son Dakika

13 ay önce nişanlısıyla birlikte ortadan kayboldu 189 ülkede aranıyor 13 ay önce nişanlısıyla birlikte ortadan kayboldu! 189 ülkede aranıyor
Burcu öğretmene polislerden güzel haber Çalınan tiny house’u bulundu Burcu öğretmene polislerden güzel haber! Çalınan tiny house'u bulundu
Yemen tarihinde bir ilk Dışişleri Bakanlığına kadın bakan atandı Yemen tarihinde bir ilk! Dışişleri Bakanlığına kadın bakan atandı
Katliam gibi kaza Hurdaya dönen araç bir aileye mezar oldu Katliam gibi kaza! Hurdaya dönen araç bir aileye mezar oldu
Av yolunda feci son Genç sevgililer feci şekilde can verdi Av yolunda feci son! Genç sevgililer feci şekilde can verdi
Venedik’te İtalyan adamın fırlattığı fare, Rus turisti ısırdı Venedik'te İtalyan adamın fırlattığı fare, Rus turisti ısırdı

23:44
Gülistan Doku soruşturmasında Handan Sonel tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında Handan Sonel tutuklandı
23:28
Yemen’in Hudeyde kentinde şiddetli patlamalar meydana geldi
Yemen'in Hudeyde kentinde şiddetli patlamalar meydana geldi
21:29
Mansur Yavaş’tan Özgür Özel’e tebrik telefonu: CHP’den istifa edecek mi
Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e tebrik telefonu: CHP'den istifa edecek mi?
21:26
Adalet Bakanı Gürlek: Ahbap soruşturması, Haluk Levent’in kardeşinin gözaltına alınmasıyla başladı
Adalet Bakanı Gürlek: Ahbap soruşturması, Haluk Levent'in kardeşinin gözaltına alınmasıyla başladı
21:18
İmamoğlu, Yeni Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı mı Özgür Özel’den dikkat çeken açıklama
İmamoğlu, Yeni Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı mı? Özgür Özel'den dikkat çeken açıklama
20:00
Ne ABD ne de İsrail İki ülke gizlice İran’ı bombaladı
Ne ABD ne de İsrail! İki ülke gizlice İran'ı bombaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2026 01:29:44. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da "Fethin Nişanesi, Medeniyetin Kalbi: Çağları Aşan Mabet Ayasofya" paneli düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.