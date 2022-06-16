İstanbul Finans Merkezi Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan İstanbul Finans Merkezi Kanunu Teklifi görüşmelerine TBMM Genel Kurulunda başlandı.

Teklifin tümü üzerinde söz alan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İstanbul Finans Merkezi'nin 3 milyon 400 bin metrekarelik bir alanda inşa edildiğini belirterek, merkezin istihdama ciddi katkı sağlayacağını, 100 binin üzerinde ilave istihdam gerçekleşeceğini söyledi.

İstanbul Finans Merkezi'nin iktisadi kalkınmaya tesiri yüksek bir kurum olacağını dile getiren Aydemir, Türkiye'de finansal hizmetlerin toplam hizmetler içerisindeki payı yüzde 4 civarındayken, bu oranın gelişmiş ülkelerde iki katı olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin finansal ihracatının binde 8 düzeyinde olduğunu, daha fazla mesafe alınması gerektiğini vurgulayan Aydemir, "Bizim yüzde 3 düzeyinde tuttuğumuz finansal ihracatımız, dünyada ortalama olarak yüzde 14'lerde, gelişmiş ülkelerde yüzde 25'lerde. Öyleyse bunu çok daha yukarıya taşımak bizim vazifemizdi. Bu kurumsal yapıyla bunu hayata geçireceğiz." diye konuştu.

Teklifin sağlayacağı getirilere değinen Aydemir, "İstanbul Finans Merkezi sayesinde finansal hizmet ihracatı 2036'da şu anki halin üç katına çıkacak. 15 yıl içerisinde İstanbul Finans Merkezi sayesinde gayrisafi yurt içi hasılamızın 129 milyar dolarlık bir katkıya muhatap olacağını görüyoruz. Bu, yıllık 9 milyar dolarlık bir katkı demektir." bilgisini verdi.

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, Aydemir'in konuşmasının ardından birleşime ara verdi. Akar, aradan sonra komisyonun yerinde olmaması nedeniyle birleşimi 21 Haziran Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.