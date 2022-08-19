İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "Mansur Yavaş aday olsun" sözlerine verdiği tepki dikkat çekti - Son Dakika
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İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "Mansur Yavaş aday olsun" sözlerine verdiği tepki dikkat çekti

19.08.2022 18:57

İstanbul Güngören'de ziyaret gerçekleştiren Akşener'e yönelik bir vatandaş, "Mansur Yavaş'tan geri adım atmayın başkanım" sözleriyle seslendi. Akşener'in bu sözleri duymazdan gelerek yanındaki kişiyle konuşması dikkatlerden kaçmadı.

2023 seçimlerine gidilirken muhalefet partilerinin kimi aday göstereceği de merak ediliyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in bugünkü İstanbul ziyaretinde dikkat çeken anlar yaşandı.

BASIN MENSUPLARIYLA KONUŞUYORDU

Akşener'in kendisini çekmeye gelen basın mensuplarıyla konuştuğu sırada arkadaki bir vatandaş, "Başkanım Mansur Yavaş'tan geri adım atmayın" diye bağırdı. Bu sırada Akşener yanındaki herkes o tarafa döndü. Akşener'in de bu sözleri duyduğu anlaşıldı.

CEVAP VERMEDEN YANA DÖNDÜ

Ancak Akşener'in bu sözleri yanıt bırakarak maskesini yüzüne takması ve yanındaki kişiyle konuşmaya devam etmesi gözlerden kaçmadı.

YORUMLAR
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Son Dakika Politika İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 'Mansur Yavaş aday olsun' sözlerine verdiği tepki dikkat çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "Mansur Yavaş aday olsun" sözlerine verdiği tepki dikkat çekti - Son Dakika
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