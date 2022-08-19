2023 seçimlerine gidilirken muhalefet partilerinin kimi aday göstereceği de merak ediliyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in bugünkü İstanbul ziyaretinde dikkat çeken anlar yaşandı.
Akşener'in kendisini çekmeye gelen basın mensuplarıyla konuştuğu sırada arkadaki bir vatandaş, "Başkanım Mansur Yavaş'tan geri adım atmayın" diye bağırdı. Bu sırada Akşener yanındaki herkes o tarafa döndü. Akşener'in de bu sözleri duyduğu anlaşıldı.
Ancak Akşener'in bu sözleri yanıt bırakarak maskesini yüzüne takması ve yanındaki kişiyle konuşmaya devam etmesi gözlerden kaçmadı.
Son Dakika › Politika › İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 'Mansur Yavaş aday olsun' sözlerine verdiği tepki dikkat çekti - Son Dakika