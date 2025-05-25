İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Her Mahallesiyle İstanbul' programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "14 Ağustos 2001'den beri AK Parti adıyla siyaset tarihinde olan bir hareketiz. Öncesinde de davamız ve ideallerimiz için mücadele ettik, ter döktük, bedel ödedik" dedi. - İSTANBUL