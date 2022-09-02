Silivri Belediye Başkanı Yılmaz, Silivri Cezaevi'ni adının değiştirilmesini talep etti - Son Dakika
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Silivri Belediye Başkanı Yılmaz, Silivri Cezaevi'ni adının değiştirilmesini talep etti

02.09.2022 12:57
Silivri Belediye Başkanı Yılmaz, Silivri Cezaevi'ni adının değiştirilmesini talep etti

İstanbul Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri Cezaevi'ni adının "İstanbul Batıkapısı" olarak değiştirilmesini talep etti.

İstanbul Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri Cezaevi'ni adının "İstanbul Batıkapısı" olarak değiştirilmesini talep etti.

Adalet Bakanlığı'na başvurarak Silivri Cezaevi'nin adının değiştirilmesini isteyen İstanbul Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri kamu oyunun ortak bir talebi ve beklentisi olan Silivri Cezaevi'ni adının "İstanbul Batıkapısı" olarak değiştirilmesini talep etti.

Adalet Bakanlığı'na gönderdiği dilekçede Başkan Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"1.12.2021 tarihi itibariyle adrese dayalı nüfus tespitine göre 209 bin 103 nüfusa sahip olan ilçemiz, haziran ve ekim aylarında yazlıkçı ve tatilcilerinde katılımı ile yaklaşık 600 bin kişiye ev sahipliği yapmaktadır. Tarihi kayıtlara göre Bizans ve Osmanlı dönemlerinde İstanbul'un sayfiye yeri olan Silivri'nin bu özelliği cumhuriyet döneminde de şekil değiştirerek devam etmiştir."

"Tarif edilen bir ilçe değil, cezaevi ile bilinir hale gelmiştir"

Silivri'nin çeşitli sebepler ve ihmaller neticesinde unutulduğunu belirten Volkan Yılmaz, "Üzülerek ifade etmek isteriz ki, bugün Silivri geçmişte olduğu gibi İstanbul'un yanı başında sakin, huzur, tatil, yeşil, deniz, yoğurt kelimeleri hatırlanan ve tarif edilen bir ilçe değil cezaevi ile bilinir ve tanımlanır bir hale gelmiştir" ifadelerine yer verdi.

"Cezaevi ile hatırlanıyor"

Cezaevi ile tanınmasının ilçenin gelişmesi açısından negatif bir etkisi olduğunu belirten Yılmaz dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"İnsanlar üzerinde oluşmuş bu olumsuz algının, ilçemizin tanınması, çekim merkezi haline gelmesi ve gelişmesi açısından negatif bir etkisinin olduğu Silivri de yaşayan herkesin ortak düşüncesidir. Hemşehrilerimizin ve değişik kurum ve STK'ların bu yöndeki düşünceleri değişik zaman ve yerlerde devlet görevlilerine, Bakanlarımıza tarafımızdan iletilmiş ve Silivri ilçemizin bu olumsuz algıdan kurtulması için Cezaevin adının değiştirilmesi talep edilmiştir. Silivri kamu oyunun ortak bir talebi ve beklentisi olan Silivri Cezaevi'ni adının "İstanbul Batıkapısı" olarak değiştirilmesi hususunu bilgilerinize arz ederim." - ANKARA

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Kaynak: İHA

Silivri Cezaevi, Volkan Yılmaz, İstanbul, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Silivri Belediye Başkanı Yılmaz, Silivri Cezaevi'ni adının değiştirilmesini talep etti - Son Dakika

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