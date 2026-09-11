İstanbul, Siyasi Partiler Arasında Kıtalararası Diyalog toplantısına ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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İstanbul, Siyasi Partiler Arasında Kıtalararası Diyalog toplantısına ev sahipliği yapacak

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- İlki Güney Kore'nin başkenti Seul'de gerçekleştirilen Siyasi Partiler Arasında Kıtalararası Diyalog toplantısının ikincisi, 2027'nin ilk yarısında İstanbul'da AK Parti'nin ev sahipliğinde düzenlenecek AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya: "Organizasyonun hazırlıklarına AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı olarak şimdiden başladık" "2027'de İstanbul, yalnızca kıtaların ve kültürlerin değil, farklı siyasi geleneklerin, fikirlerin ve yaklaşımların da buluştuğu, dünya siyasetinin ve siyasi diyaloğun merkez noktalarından biri olacak"

İlki Güney Kore'nin başkenti Seul'de gerçekleştirilen Siyasi Partiler Arasında Kıtalararası Diyalog (ICDPP) toplantısının ikincisi, 2027'nin ilk yarısında AK Parti'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek.

Asya Siyasi Partiler Konferansı (ICAPP) tarafından 6-9 Eylül'de Seul'de düzenlenen Siyasi Partiler Arasında Kıtalararası Diyalog (ICDPP) Toplantısı'na katılan AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, buradaki temaslarının ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Sırakaya, Asya Siyasi Partiler Konferansı'nın inisiyatifiyle, Afrika Siyasi Partiler İnisiyatifi, Latin Amerika ve Karayipler Siyasi Partiler Konferansı, Latin Amerika Siyasi Partiler Birliği ile Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi'ndeki üç siyasi parti grubundan temsilcilerin katılımıyla ICDPP toplantılarının ilkini gerçekleştirdiklerini anlattı.

Dört kıtadan siyasi parti temsilcilerini bir araya getiren toplantıda, kurucu üyelerin mutabakatıyla ICDPP'nin ikinci toplantısının 2027'nin ilk yarısında İstanbul'da AK Parti'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesini kararlaştırdıklarını bildiren Sırakaya, şunları kaydetti:

"Organizasyonun hazırlıklarına AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı olarak şimdiden başladık. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye artık yalnızca uluslararası gelişmelerin takip edildiği bir ülke değil, diplomasinin üretildiği, farklı görüşlerin aynı masa etrafında buluşabildiği ve küresel meselelere çözüm arandığı diplomasinin merkez ülkelerinden biridir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu lider diplomasisi, Türkiye'yi krizler karşısında inisiyatif alan, konuşmayan tarafları konuşturan ve diyaloğun kanallarını daima açık tutan bir aktör haline getirmiştir. Biz de AK Parti olarak bu güçlü diplomasi birikimini siyasi partiler diplomasisi alanında daha ileriye taşımayı hedefliyoruz."

"İstanbul dünya siyasetinin ve siyasi diyaloğun merkez noktalarından biri olacak"

Asya'dan Avrupa'ya, Afrika'dan dünyanın farklı coğrafyalarına uzanan geniş bir siyasi temsilin İstanbul'da bir araya gelmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Sırakaya, "2027'de İstanbul yalnızca kıtaların ve kültürlerin değil, farklı siyasi geleneklerin, fikirlerin ve yaklaşımların da buluştuğu, dünya siyasetinin ve siyasi diyaloğun merkez noktalarından biri olacak." diye konuştu.

Öte yandan Sırakaya, "Seul'de başlayan kıtalararası diyaloğu, Asya ile Avrupa'nın buluşma noktası İstanbul'dan dünyanın farklı coğrafyalarına taşıyacak, siyasi partiler arasında yeni diyalog ve işbirliği kanallarının açılmasına öncülük edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İstanbul, Siyasi Partiler Arasında Kıtalararası Diyalog toplantısına ev sahipliği yapacak - Son Dakika

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