İstanbul Valisi Gül, kurumlardan 2027 yatırım programında tasarruf istedi

İstanbul Valisi Davut Gül, "Ödenekleri harcarken, işlerimizi yaparken temel prensibimiz tasarrufa riayet edilmesi. Bu anlamda millet bizden bunu bekliyor. Devlet bizden bunu bekliyor. Gerekli değilse şu dönemde devletimizin tasarruf ettiği, tasarrufun ön planda olduğu bir dönemde sadece bir şeyi yaptırmak için teklif etmenin de bir anlamı yok" dedi.

İstanbul Valiliği 2029 yılı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı 3'üncü dönem toplantısı Fatih'teki Neslişah Kültür Merkezinde gerçekleşti. İstanbul Valisi Davut Gül'ün başkanlık yaptığı toplantıya kamu teşkilatları yöneticileri, kamu ve özel kurum birimleri müdürleri de katıldı. Programda 2026 yılında bin 493 proje uygulandığı anlatıldı. Bu projelerin toplam tutarı 2 trilyon 420 milyar 556 milyon TL, önceki yıllar harcaması 573 milyar 516 milyon TL, yıllık ödeneği 260 milyar 349 milyon TL, 2026 yılı harcama tutarının ise 136 milyar 909 milyon TL olarak gerçekleştirildiği öğrenildi. 2026 yılının 3'üncü döneminde nakdi gerçekleşme oranı yüzde 52,6 olup 208 proje tamamlandı.

Genel ve Özel Bütçeli kuruluşlarımızın yürüttüğü proje çalışmaları incelendiğinde; 2026 yılında yürütülen bin 15 projenin toplam tutarı 1 trilyon 213 milyar 254 milyon TL, önceki yıllar harcaması 409 milyar 233 milyon TL, yıllık ödeneği 127 milyar 981 milyon TL, yıllık harcama tutarı 74 milyar 825 milyon TL olup, yüzde 58,5 oranında nakdi gerçekleşme sağlandı.

"Özellikle eğitim, sağlık başta olmak üzere her konuda bir önceki seneden daha iyi durumdayız"

İstanbul'da yatırımların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Valisi Gül, "Gerek bakanlıklarımızın yatırımı, gerekse de yerelde yapılan her bir yatırım hemşehrilerimizim hayatını kolaylaştıran, şehrimize değer katan yatırımlar oluyor. Özellikle eğitim, sağlık başta olmak üzere her konuda bir önceki seneden daha iyi durumdayız. Yılın sonu olması itibariyle ödeneklerin bir an önce harcanması, varsa yüklenicilerin ödemelerinin hızlı bir şekilde yapılması hem kamuya hizmet veren yüklenicilerin işini rahatlatmış olacak hem de biz bu anlamda sorumluluğumuzu yerine getirmiş olacağız. Ödenekleri harcarken, işlerimizi yaparken temel prensibimiz tasarrufa riayet edilmesi. Bu anlamda millet bizden bunu bekliyor. Devlet bizden bunu bekliyor. Bir kuruş bir kuruştur. Sonuç itibariyle onu tasarruflu bir şekilde yerindeliğine göre harcamamız gerekiyor. Yıl sonu diye mutlaka gerekli gereksiz ödeneklerin tamamını harcama zorunda da değiliz. Tasarrufa riayet edeceğiz, şeffaflığa riayet edeceğiz. Dolayısıyla da yerindelik olarak da bunu değerlendirip gerekiyorsa harcayacağız, gerekmiyorsa da harcamayacağız. Bir diğer sizlerden istirham edeceğimiz konu, 2027'nin yatırım programına işleri teklif ederken gerekli olanların teklif edilmesi. Gerekli değilse şu dönemde devletimizin tasarruf ettiği, tasarrufun ön planda olduğu bir dönemde sadece bir şeyi yaptırmak için teklif etmenin de bir anlamı yok. Zorunludur, teklif edelim. Zorunludur, takip edelim. Çok önemlidir. Bana da bunların bilgi notlarını iletin. Bizler de Bakanlarımıza bunları arz etmiş olalım" şeklinde konuştu.

Vali Gül, toplantıda okullardaki kameraların emniyete bağlanmasını istedi. Ayrıca İSKİ'den de 2 hafta önce yaşanan sel afetinde zarar gören vatandaşların ücret alınmaması ve dere yatağı kısmındaki yapıları yıkılan kişilerin zararının karşılanmasını talep etti.

"Her kurumun, her kişinin birinci önceliği afetler olsun, kentsel dönüşüm olsun"

Kurumlara seslenen Vali Gül, "Bundan sonra daha çok toprak kayması görebiliriz. Benzeri afetler olabilir. Bu anlamda her kurumun, her kişinin birinci önceliği afetler olsun, kentsel dönüşüm olsun. Bu anlamda iyileştirmeye pozitif anlamda katkı sağlamak olsun. 80'lerden ikili eğitim oranımız seksenlerin üzerinde. 18'e kadar düştü. Hızlı bir şekilde yeni okullarımız yapılıyor. Bunların da ilçelerimizdeki gerek altyapıları gerekse de imar, iskan arsa tahsisi ve buna benzer konularda her kurumun desteğine ihtiyacımız var. Aynı şekilde 4-6 yaş Kur'an Kurslarının önünü açmamız lazım. Spor tesislerini sayılarının artması lazım. Bu şekilde bağımlılıkla mücadele edeceğiz. Okul kameralarını söyledik. Bu önemli, onu takip etmiş olalım" ifadelerini kullandı.

"İstanbul'umuz sorunları olan ama sorunlarını da çözebilme yeteneği olan bir şehir"

İstanbul'da sorunların çözülebileceğini söyleyen Vali Gül, "İstanbul'umuz sorunları olan ama sorunlarını da çözebilme yeteneği olan bir şehir. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bu şehirde çözülemeyecek hiçbir sorunumuz yok. Sadece doğru zamanda sorunu tespit etmemiz ve doğru yöntemle iletmemiz meseleyi yetiyor. Sorunların çözümü noktasında ileteceğiniz her alternatifi burada değerlendiririz, takipçisi oluruz. Dolayısıyla da böyle kronik gibi görülen sorunlar, ya bu 10 yıldır yapılmadı, 50 yıldır yapılmadı ya da hep böyleydi anlayışımızı bir tarafa bırakarak tabiri caizse ezberimizi bozmamız lazım. Bu afetler için de geçerli. Diğer kronik sorunlar için de geçerli. Bizim en önemli işimiz vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak. Bununla ilgili biz kolaylaştırmazsak, biz yapmazsak milletin içerisinde bunu yapacak onlarca, yüzlerce kamu görevlisi var. Onlar gelir yaparlar" ifadelerini kullandı.

Kurum yöneticilerine çağrıda bulunan Vali Gül, "Sizden istirhamımız bu hep böyleydi, bu olmuyor, burada yapılabilecek bir şey yok anlayışımızı terk ederek milletimiz, devletimiz için şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmamız. Son söz, tekrarlıyoruz. Bir sonraki toplantıda kurumların en üst yöneticileri, karar merciindeki kişiler gelsinler. Gelemeyenler mutlaka bildirsinler, yerine adam gönderenler de toplantımıza katılmasınlar. Ben tekrardan katılımınız için katkılarınız için hepinize teşekkür ediyorum. Rabbim devletimizi, milletimizi, şehrimizi her türlü kazadan beladan muhafaza eylesin" diye konuştu.