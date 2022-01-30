İstifa eden Abdulhamit Gül'e Kılıçdaroğlu'ndan övgü: Pozitif bir profili vardı - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün önceki gece affını isteyerek Bakanlık'tan istifa etmesi, gündeme bomba gibi düştü. Gül'ün yerine eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ getirildi. İstifayla ilgili ne diyeceği merak edilen CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan da ilk yorum geldi.

"DİĞER BAKANLARDAN DAHA SAĞDUYULUYDU"

Gül'ün diğer bakanlara nazaran daha sağduyulu olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Şimdi sayın Gül'ün Adalet Bakanlığı sürecine baktığımızda, diğer bakanlar gibi bir pozisyonu yoktu. Daha sağduyulu ve sakin bir profil çiziyordu" dedi.

"BAZI ARKADAŞLARIMIZIN TEMAS KURDUĞUNU BİLİYORUM"

CHP'li bazı isimlerin Bakan Gül ile zaman zaman temas kurduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, "Adalet Bakanı ile milletvekili arkadaşlarımızın zaman zaman iletişim kurduğunu biliyorum. Rahatsızlıklarını dile getiriyorlardı. Cezaevlerine gittiklerinde haksız uygulamalarla karşılaştıklarında da bunlar oraya intikal ediyordu ve sonuç alabiliyorlardı. Tabii istifasının arkasında hangi gerekçelerin yattığını tahmin edebiliyoruz ancak bu benim dillendirmem pek doğru olmaz" ifadelerini kullandı.