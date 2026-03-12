İstiklal Marşı’nın 105. Yılı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstiklal Marşı’nın 105. Yılı

12.03.2026 12:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Duran, İstiklal Marşı'nın bağımsızlık iradesini simgelediğini vurguladı ve kahramanları andı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, milletin bağımsızlık iradesini, inancını ve cesaretini haykıran İstiklal Marşı'nın, her dönemde millete yol gösteren, zamana meydan okuyan bir istiklal manifestosu olduğunu belirtti.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İstiklal Marşı'nın TBMM tarafından kabul edilişinin 105. yıl dönümünde, büyük mütefekkir, milli şair ve vatan sevdalısı Mehmet Akif Ersoy ile Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle andı.

"Milletimizin bağımsızlık iradesini, inancını ve cesaretini haykıran İstiklal Marşı, her dönemde milletimize yol gösteren, zamana meydan okuyan bir istiklal manifestosudur." vurgusu yapan Duran, Mehmet Akif'in kaleminden çıkan bu eşsiz eserin, milletin ortak vicdanı ve ruhu olduğuna işaret etti."

Duran, "'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' duasıyla bizlere emanet edilen bu büyük mirası aynı inançla ve kararlılıkla yaşatmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Politika, Edebiyat, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Politika İstiklal Marşı’nın 105. Yılı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli bayram ikramiyesi için ödeme takvimi belli oldu Emekli bayram ikramiyesi için ödeme takvimi belli oldu
Evinde boğazı kesilerek öldürülen kadının katili tanıdık çıktı Evinde boğazı kesilerek öldürülen kadının katili tanıdık çıktı
İzmir’de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi İzmir'de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi
İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun
Şoförün konuşması İBB davasına damga vurdu: Kızımı ayda 45 dakika görüyorum Şoförün konuşması İBB davasına damga vurdu: Kızımı ayda 45 dakika görüyorum
ABD’de Beyaz Saray’ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı ABD'de Beyaz Saray'ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı

13:03
Tarihi operasyon başlıyor Real Madrid’den Galatasaray’a 110 Milyon euro
Tarihi operasyon başlıyor! Real Madrid'den Galatasaray'a 110 Milyon euro
12:57
Dehşete düşüren görüntü: Bir kadın, biri yarı çıplak diğeri bıçaklı iki erkek
Dehşete düşüren görüntü: Bir kadın, biri yarı çıplak diğeri bıçaklı iki erkek
12:09
İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı MSB açıklık getirdi
İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB açıklık getirdi
12:05
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
11:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkarak veriler işte en yaşlı il
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkarak veriler! işte en yaşlı il
11:37
Rusya’dan İran’a savaş kazandıracak destek İHA taktikleri vermişler
Rusya'dan İran'a savaş kazandıracak destek! İHA taktikleri vermişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 13:12:07. #7.13#
SON DAKİKA: İstiklal Marşı’nın 105. Yılı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.