Son dakika gündem: İsveç'ten NATO üyeliğine başvurma kararı - Son Dakika

- İsveç'ten NATO üyeliğine başvurma kararı

STOCKHOLM - İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, NATO üyeliğine başvurmaya karar verdiklerini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonrası NATO üyeliği konusunu gündeme getiren İsveç, 200 yıldan fazla süredir uyguladığı askeri tarafsızlık politikasını bırakarak tarihi bir adım attı. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve ana muhalefet partisi lideri Ulf Kristersson, bugün ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Andersson, ülkesinin NATO'ya başvurma kararı aldığını duyurdu. İsveç'e karşı henüz doğrudan bir askeri tehdit görmediğini kaydeden Andersson, İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusunu Finlandiya ile birlikte göndereceğini bu nedenle resmi başvuru tarihinin henüz netleşmediğini söyledi. Andersson, ayrıca İsveç halkının NATO'ya katılma konusunda farklı fikirlere sahip olabileceğini ancak İsveç'i önemsemeye devam edeceklerini belirtti.

Muhalefet lideri Ulf Kristersson da yaptığı açıklamada, bunun tarihi bir karar olduğunu belirterek, bu kararın parti politikasıyla ilgili değil ülkenin güvenliği için ortak sorumluluk almakla ilgili olduğunu söyledi.

Rusya'dan tehdit

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bugün Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya'nın bu ülkelerle bir sorunu olmadığını belirten Putin, başvurular kabul edildikten sonra NATO askeri altyapısının bu ülkelere konuşlandırılması durumunda karşılık vereceklerini ifade etti.

Finlandiya, dün NATO'ya katılma başvurusu yapma kararı aldığını açıklamıştı.