İsveç'in yeni başbakanı Kristersson oldu - Son Dakika
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İsveç'in yeni başbakanı Kristersson oldu

17.10.2022 14:09
İsveç'in yeni başbakanı Kristersson oldu

İsveç parlamentosu, koalisyonun hükümetinin başbakanı olarak Ulf Kristersson'ı seçti.

İsveç parlamentosu, koalisyonun hükümetinin başbakanı olarak Ulf Kristersson'ı seçti.

İsveç'te 11 Eylül'de yapılan seçimin ardından kurulan koalisyon hükümetine liderlik yapacak isim belli oldu. Parlamentoda yapılan oylamada, muhafazakar Ilımlı Parti lideri 59 yaşındaki Ulf Kristersson başbakan olarak seçildi.

Ülkede 11 Eylül'de yapılan seçimde sağ blok 349 sandalyeli mecliste 176 sandalye, sol blok partileri ise 173 sandalye kazanmıştı. Kristersson, geçtiğimiz hafta

Hristiyan Demokrat Partisi ve Liberal Parti ile üçlü koalisyon hükümeti kurmak için anlaştıklarını açıklamıştı.

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Kaynak: İHA

Eylül, İsveç, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İsveç'in yeni başbakanı Kristersson oldu - Son Dakika

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