İsviçre, Danimarka'nın Ukrayna'ya zırhlı personel taşıyıcı gönderme talebini veto etti

İsviçre, Danimarka'nın Ukrayna'ya İsviçre üretimi zırhlı personel taşıyıcı gönderme talebini, tarafsızlık politikasını gerekçe göstererek veto etti.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, İsviçre hükümeti yeni bir karar açıkladı. İsviçre Ekonomiden Sorumlu Devlet Sekreterliği (SECO) tarafından yapılan açıklamada, Danimarka'nın Ukrayna'ya yaklaşık 20 adet Piranha III personel taşıyıcı gönderme teklifinin veto edildiği belirtildi. İsviçre'nin bu talebi tarafsızlık politikası gerekçesiyle reddettiği öğrenilirken, İsviçre'nin kendi ürettiği silahları satın alan ülkelerin onları yeniden ihraç etmek için izin istemesini şart koştuğu kaydedildi.

İsviçre geçtiğimiz nisan ayında, Almanya'nın Ukrayna'ya uçaksavar tanklarda kullanılan İsviçre yapımı mühimmatın gönderilmesi talebine onay vermemişti. Ayrıca Polonya'nın Ukrayna'ya yönelik İsviçre üretimi silah gönderme talebini de reddetmişti.

Öte yandan İsviçre, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında, Avrupa Birliği tarafından alınan Rusya'ya yönelik yaptırım kararlarını kabul etmişti. - BERN