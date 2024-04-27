İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkanlık Seçimi Başladı - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkanlık Seçimi Başladı

İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı\'nda Genel Başkanlık Seçimi Başladı

İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkanlık için oy verme işlemi başladı. Kurultayda Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu, Tolga Akalın ve Günay Kodaz yarışacak. İlk iki turda salt çoğunluk sağlanamazsa üçüncü tura geçilecek ve en fazla oy alan aday genel başkan olacak. Oy verme işleminden sonra genel idare kurulu ve merkez disiplin kurulu üyelikleri için seçim yapılacak.

27.04.2024 16:17
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İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nda, genel başkan seçimi için oy verme işlemi başladı.

ATO Congresium'da toplanan kurultayda genel başkanlık için Grup Başkanı Koray Aydın, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Göç Politikaları Başkanı Tolga Akalın ile Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz yarışacak.

İYİ Parti tüzüğüne göre, genel başkanlık seçiminde ilk iki turda salt çoğunluk gerekiyor. Buna göre, yaklaşık 1302 kayıtlı delegenin yarısından bir fazlasının oyunu alan, genel başkan seçilecek.

Kurultayda, ilk iki turda aranan çoğunluk bulunamazsa üçüncü tura geçilecek. Üçüncü turda ise en çok oyu alan iki aday yarışacak ve en fazla oyu alan genel başkan olacak.

Bu arada kurultayda birden fazla aday olduğu için tüzük çerçevesinde her aday için ayrı oy pusulası kullanılacak. Buna göre, Koray Aydın sarı, Müsavat Dervişoğlu mavi, Tolga Akalın beyaz ve Günay Kodaz ise kırmızı renkli pusula ile temsil edilecek.

Oy verme işleminin başladığı genel başkanlık seçiminin ardından, genel idare kurulu ve merkez disiplin kurulu üyelikleri için seçim yapılacak.

Kaynak: AA

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