İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım Adaylık Belgelerini Teslim Etti

Politika

İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için adaylık belgelerini Ankara İl Seçim Kuruluna teslim etti.

Ankara İl Seçim Kurulu Başkanlığına adaylık belgelerini teslim eden Yıldırım, daha sonra açıklamalarda bulundu. Yıldırım, İYİ Parti'nin ilk defa 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi için aday gösterdiğini ifade ederek, "Bu birinciliği bugün burada başlatıp, seçimin sonunda da birinci olmak için bugün başvurumuzu yapmış olduk. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Kazanan Ankara olsun ve centilmence bir yarış olsun" ifadelerini kullandı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 31 Mart'ta yarışacak olan adayların listelerini teslim etmek üzere siyasi partilere verdiği süre bugün saat 17.00 itibarıyla son buldu. - ANKARA