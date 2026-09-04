İYİ Parti Boyabat İlçe Başkanlığı binası törenle açıldı - Son Dakika
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İYİ Parti Boyabat İlçe Başkanlığı binası törenle açıldı

İYİ Parti Boyabat İlçe Başkanlığı binası törenle açıldı
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İYİ Parti Boyabat İlçe Başkanlığı binası, Zincirlikuyu Mahallesi'nde düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılışta konuşan Genel Başkan Yardımcısı Ayyüce Türkeş Taş, ilçenin ve partinin çalışmalarının Türkiye geneline yansıyacağını belirtti; programda dua edilerek kurdele kesildi.

İYİ Parti Boyabat İlçe Başkanlığı binası düzenlenen programla açıldı.

Zincirlikuyu Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki açılış programında konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, Boyabat'ın tarım, sanayi ve tarihi değerleriyle önemli bir ilçe olduğunu söyledi.

Boyabat halkının üretim gücü ve vatan sevgisinin ülke açısından önemli olduğunu belirten Taş, İYİ Parti'nin ilçedeki çalışmalarının Türkiye geneline de yansıyacağını ifade etti.

Türkiye'nin bilinçli ve sorumluluk sahibi insanlar tarafından yönetilmesi gerektiğini savunan Taş, "Bu sorumlulukla siyaset yapıyoruz. Türkiye'yi karış karış geziyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından dua edilerek ilçe binasının açılışı gerçekleştirildi.

Programa İYİ Parti Sinop İl Başkanı Orhan Yavuz, İYİ Parti Kastamonu İl Başkanı Metin Yazkan, diğer ilgililer ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İYİ Parti Boyabat İlçe Başkanlığı binası törenle açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İYİ Parti Boyabat İlçe Başkanlığı binası törenle açıldı - Son Dakika
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