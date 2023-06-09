İYİ Parti, CHP ile yerel seçim ittifakına şartlı iş birliği mesajı verdi - Son Dakika
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İYİ Parti, CHP ile yerel seçim ittifakına şartlı iş birliği mesajı verdi

09.06.2023 12:59

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, yerel seçimlerde bazı büyükşehir belediyelerinin İYİ Parti'ye bırakılması şartıyla CHP ile iş birliği yapılabileceğini söyledi. Usta, siyasal partilerin bir araya geldiğinde hep bir taraftan fedakarlık beklemek diye bir şey olamayacağını belirtti.

28 Mayıs'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir kez daha yenilgi alması Millet İttifakı'nda ipleri gerdi. Akşener'in itirazına rağmen Kılıçdaroğlu'nun aday olması ve seçimi kaybetmesi gündem yaratırken; şimdi gözler 2024 yılında yapılacak yerel seçimlere çevrildi.

BÜYÜKŞEHİR ŞARTI VAR

Millet İttifakı'nın akıbeti belirsizken ve yerel seçimlerde iş birliği yapıp yapmayacaklarına dair henüz bir açıklama gelmezken; İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta Halk TV'de değerlendirmelerde bulundu. Usta, yerel seçimlerde bazı büyükşehir belediyelerinin İYİ Parti'ye bırakılması şartıyla CHP ile iş birliği yapılabileceğini söyledi.

"HER BİR TARAFTAN FEDAKARLIK BEKLENMEZ"

Önceki seçimlerde İYİ Parti'nin hiçbir büyükşehir belediyesini talep etmediğini belirten Usta, "Bu sırf bugünkü siyasal iklim değişsin diye yapılmış bir iş birliğiydi. Ama siyasal partiler bir araya geldiğinde hep bir taraftan fedakarlık beklemek diye bir şey olamaz. Olmaması da gerekir" ifadelerini kullandı.

DİĞER ORTAKLARINA CÖMERT DAVRANDI

Öte yandan DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'ne CHP listelerinden Meclis'e vekil sokma şansı sağlayan Kılıçdaroğlu'nun; kulislerde İYİ Parti'ye de büyükşehir verilebileceği konuşuluyor.

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