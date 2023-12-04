İYİ Parti, CHP'nin yerel seçimde iş birliği teklifine ret cevabı verdi

İYİ Partinin Başkanlık Divanı Toplantısı, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda yerel seçimlerde CHP ile ittifak konusu masaya yatırıldı. İYİ Parti, oy çokluğuyla aldığı kararla CHP'nin yerel seçimde iş birliği teklifini reddetti.

Alınan bilgiye göre, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başkanlığında, partinin genel merkez ek binasında yapılan Başkanlık Divanı Toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantıya, başkanlık divanı üyelerinin yanı sıra İYİ Parti milletvekilleri ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri katıldı.

CHP'NİN TEKLİFİNİ REDDETTİLER

Toplantıda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İYİ Partiye yönelik yerel seçimde iş birliği teklifi görüşüldü. Kurmaylar, Akşener'e bu konudaki görüşlerini bildirdi. İYİ Parti Genel İdare Kurulu, oy çokluğuyla aldığı kararla CHP'nin yerel seçimde iş birliği teklifini reddetti.

"SEÇİMLERE HÜR VE MÜSTAKİL GİRİYORUZ"

Partisinin söz konusu kararını 35'e 14 oy çokluğu ile alındığını aktaran İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, yaptığı basın açıklamasında "Bu birkaç günlük süreçte genel başkanımız geniş katılımlı değerlendirme yapmak amacıyla yetkili kurullarımızla istişarelerde bulunarak bu görüşmelerden elde ettiği tespit ve görüşleri Genel İdare Kurulumuza aktarma fırsatı bulmuştur. GİK üyelerimiz görüşlerini açıklıkla ortaya koymuş ve ardından oylamaya geçilmiştir. Bu siyasi tarihimizde çok fazla örneği olmayan bir demokrasi şölenine dönüşmüştür. Yapılan oylama neticesinde Genel İrade Kurulumuz, 2024 yerel seçimlere İYİ Partimizin hür ve müstakil olarak girme kararını almıştır." dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu

Zorlu, açıklamasının devamında şunları kaydetti: "Unutulmamalıdır ki, zafere giden yolda her yol mübah anlayışına bir karşı duruştur cesurlar hareketi. Ülkemizi karanlığa sürükleyen muktedir siyasi anlayışın karşısında durmaya, milletimizin üçüncü yola, alternatif çağrısına sahip çıkarak yol yürümeye devam edeceğiz. Genel başkanımızın ifade ettiği gibi seçimlere özü başımıza gideceğiz, seçmenimizin karşısına iyi adaylarla çıkarak milletimizle paylaşacağız. Bu kararımızın milletimize, ülkeye ve İYİ Parti ailesine hayırlar getirmesini diliyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum."

ÖZGÜR ÖZEL İLE AKŞENER GÖRÜŞMÜŞTÜ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 30 Kasım Perşembe günü, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etmişti. Heyetler arasındaki görüşme 1 saat 15 dakika sürerken, iki genel başkanın kısa süreli baş başa değerlendirmede bulunduğu belirtilmişti. Yapılan görüşme sonrası Özel ve Akşener basın mensuplarına açıklamada bulunmuştu. Akşener ittifak konusuna ilişkin, "Pazartesi günü biz doğal olarak GİK'imizi toplayacaktık zaten. Orada bu soruyu Genel İdare Kurulumuza soracağız. Onlar nasıl bir cevap verecek." ifadelerini kullanmıştı.

ZAFER PARTİSİ İTTİFAK TEKLİFİ YAPMIŞTI

Öte yandan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçtiğimiz çarşamba günü Akşener'e ittifak teklifi yaparak, "AK Parti ve CHP merkezli siyaset yapılanmasını Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine sarsılmaz bir inanç temelinde kurulacak Zafer Partisi-İYİ Parti ittifakı etrafında oluşacak büyük bir vatansever, Atatürkçü, Türk milliyetçisi seçmen gücünün yaratacağı sinerji ile dağıtarak mevcut ikili kutuplaşmayı kıralım." demişti.