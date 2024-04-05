31 Mart'taki yerel seçimlerden ağır bir sonuç alan ve olağanüstü kurultay kararı verilen İYİ Parti'de tarih belli oldu. Buna göre parti, olağanüstü kurultayını 27 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirecek.
İYİ Parti'nin yerel seçimlerde Türkiye genelinde yüzde 3.77'lik oy oranıyla 6. parti olmasının ardından basın toplantısı düzenleyen Meral Akşener, seçimli olağanüstü kongreyi toplayacaklarını duyurmuştu. Akşener, açıklamasında "Muhasebemizi yapacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da milletimizin bize verdiği mesajı ve bizim için çizdiği istikamet doğrultusunda gereken adımları atacağız." ifadelerini kullanmıştı.
Kurultay kararının alınmasının ardından 3 Nisan'da Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu ile Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak istifa ettiğini açıklamıştı. İstifalarda kurultay vurgusu dikkat çekerken aynı zamanda İBB adayı olan Kavuncu, İstanbul seçimlerindeki sonuçları da gerekçe göstermişti.
İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi Günay Kodaz, sosyal medya hesabından kongrede aday olacağını açıklayarak "İYİ Parti Genel Başkanlığına aday olduğumu kamuoyu ile saygıyla paylaşırım." ifadelerini kullanmıştı.
Son Dakika › Politika › İYİ Parti'de kurultay tarihi belli oldu - Son Dakika
Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında mazbatasını alarak ikinci dönemine resmi olarak başladı.
Yeniden Refah Partisi'nden Dulkadiroğlu Belediye Başkanlığını kazanan Mehmet Akpınar, devir teslim töreni sonrası açıklama yaptı.
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, mazbatasını almasının ardından işçi sendikaları ile toplu iş sözleşmesi imzaladı. Güner, toplu iş sözleşmesinin önemine vurgu yaparak, birleşerek kazanmanın önemli olduğunu belirtti.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan ilçesindeki Yemliha Mahallesi sakinleri ile bir araya gelerek, sohbet etti. Başkan Büyükkılıç, mahalle sakinlerinden Fadime teyzenin de elektrikli aracına binerek, keyifli bir gezi yaptı.
Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Ramazan Bayramı öncesi düzenlenen törende personeliyle bayramlaştı. Başkan Önal, çalışanların emeklerine değer verdiğini ve Bayraklı için en iyisini birlikte hayata geçireceklerini söyledi.
Vatan Partisi, YSK'nın Van il belediye başkanlığı seçimleri itirazlarına yönelik kararının yeniden değerlendirilmesi için YSK'ye dilekçe verdi. Parti yetkilileri, kararın Anayasa'ya aykırı olduğunu belirterek, kararın tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.
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