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İYİ Parti'de seçimli olağanüstü kurultay takvimi netleşiyor - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti'de seçimli olağanüstü kurultay takvimi netleşiyor

İYİ Parti, seçimli olağanüstü kurultay sürecinin takviminin gelecek hafta başında netleşmesi bekleniyor. Parti içindeki bazı partililer, düşük oy alınması sebebiyle Genel Başkan Meral Akşener'e istifa çağrısı yapmıştı. Akşener ise olağanüstü kurultayın en kısa sürede toplanacağını açıkladı.

02.04.2024 12:15  Güncelleme: 12:19
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İYİ Partide seçimli olağanüstü kurultay sürecine ilişkin takvimin gelecek hafta başında netleşmesi bekleniyor.

İYİ Parti, 31 Mart Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 3,77 oy aldı.

Bunun üzerine bazı partililer, hedeflenen ve beklenenden düşük oy alınması sebebiyle Genel Başkan Meral Akşener'e "istifa" çağrısı yaptı.

Dün basın toplantısı düzenleyen Akşener, "Parti tüzüğümüzün genel başkan olarak bana verdiği yetki gereğince en kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız." açıklaması yaptı. Ancak olağanüstü kurultayda genel başkanlığa aday olup olmayacağına ilişkin bilgi vermedi.

Partide seçimli olağanüstü kurultay takvimine ilişkin sürecin gelecek hafta başında netleşmesi bekleniyor.

Bu kapsamda Akşener'in milletvekilleri, Başkanlık Divanı ve Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle bir araya gelerek hem yerel seçimin sonuçlarına hem de seçimli olağanüstü kurultay sürecine ilişkin istişarede bulunması planlanıyor.

İYİ Partinin tüzüğüne göre, seçimli olağanüstü kurultay, Genel Başkan veya GİK'in gerek görmesi halinde veya Kurultay delegelerinin, en az üçte birinin noterden onaylı yazılı istemleri üzerine 60 gün içerisinde yapılması gerekiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İYİ Parti'de seçimli olağanüstü kurultay takvimi netleşiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İYİ Parti'de seçimli olağanüstü kurultay takvimi netleşiyor - Son Dakika
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