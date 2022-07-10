İYİ Parti'de siyasi partiler arası bayramlaşma töreni gerçekleştirildi - Son Dakika
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İYİ Parti'de siyasi partiler arası bayramlaşma töreni gerçekleştirildi

10.07.2022 15:16

İYİ Parti'de siyasi partiler arası bayramlaşma töreni gerçekleştirildi Kurban Bayramı dolayısıyla İYİ Parti'de siyasi partiler arası bayramlaşma gerçekleşti.

İYİ Parti'de siyasi partiler arası bayramlaşma töreni gerçekleştirildi

ANKARA - Kurban Bayramı dolayısıyla İYİ Parti'de siyasi partiler arası bayramlaşma gerçekleşti.

İYİ Parti heyeti, Kurban Bayramı dolayısıyla ziyarette bulunan siyasi parti temsilcilerini ağırladı.

AK Parti, CHP, Türkiye Değişim Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Milli Yol Partisi, Demokratik Sol Parti, Gelecek Partisi, Deva Partisi İYİ Parti'yi ziyaret eden partiler oldu.

İYİ Parti'de siyasi parti heyetlerini, Seçim İşleri Başkanı ve Ankara Milletvekili Şenol Sunat, Genel İdare Kurulu Üyesi Mehmet Arslan, Gençlik Politikaları Başkanlığı Çevre ve Ekoloji Politikaları MYK Başkanı Merve İnan ağırladı.

YORUMLAR
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Siyasi Partiler Arasında Bayramlaşma… İyi Parti ile Saadet Partisi Arasında Karşılıklı Bayramlaşma Ziyaretleri Yapıldı Siyasi Partiler Arasında Bayramlaşma… İyi Parti ile Saadet Partisi Arasında Karşılıklı Bayramlaşma Ziyaretleri Yapıldı Siyasi Partiler Arasında Bayramlaşma... İyi Parti ile Gelecek Partisi Arasında Bayramlaşma Ziyaretleri Yapıldı Siyasi Partiler Arasında Bayramlaşma... İyi Parti ile Gelecek Partisi Arasında Bayramlaşma Ziyaretleri Yapıldı
Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti'de siyasi partiler arası bayramlaşma töreni gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İYİ Parti'de siyasi partiler arası bayramlaşma töreni gerçekleştirildi - Son Dakika
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