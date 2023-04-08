İYİ Partili Demre Belediye Başkanı, temayül yoklamasında hile yapıldığı iddiasıyla partisinden istifa etti - Son Dakika
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İYİ Partili Demre Belediye Başkanı, temayül yoklamasında hile yapıldığı iddiasıyla partisinden istifa etti

09.04.2023 00:29
İYİ Partili Demre Belediye Başkanı, temayül yoklamasında hile yapıldığı iddiasıyla partisinden istifa etti

İYİ Parti'den milletvekili aday adaylığı için Demre Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Okan Kocakaya, temayülde hile yapıldığını ileri sürerek partisinden istifa ettiğini ve aday adaylığından çekildiğini açıkladı.

Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, 16 Mart'ta İYİ Parti'den milletvekili aday adaylığı için Belediye Başkanlığı görevinden istifa etmişti. Antalya İl Başkanlığında 2 Nisan günü yapılan temayül yoklamasında, 76 milletvekili aday adayı oylandı. Kocakaya, bin 470 oyla 14'üncü sırada yer aldı.

HİLE YAPILDIĞINI İDDİA ETTİ

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini ve aday adaylığından çekildiğini duyuran Kocakaya, temayül yoklamasında hile yapıldığını ileri sürdü.

"HATA YAPMAK HİLE YAPMAKTAN DAHA ONURLUDUR"

Kocakaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Alt yapısı ve etik çerçevesi tanımlanmamış, birçok usulsüzlüğü içinde barındıran, demokratik kuralları ve tarafsızlığı sağlanamayan, 34 bin üyeden sadece 6 bin üye ile yapılan temayül yoklaması, sağlıklı ve güvenilir sonuç vermemiştir. Milletvekili adayı belirlemede etik ve ahlaki olmayan usulsüz yapılan temayül yoklamasının esas alınacağının bildirilmesiyle süreç tam bir siyasi mühendislik halini almıştır. Temayül yoklaması sürecinde yapılan tüm usulsüzlükleri genel merkeze bildirmeme rağmen etik ve vicdani değerleri hiçe sayan bir ortamda daha fazla siyaset yapmamın hayat görüşümle uyuşmaması sebebiyle İYİ Parti Antalya milletvekili aday adaylığından çekiliyor, parti üyeliğimden istifa ediyorum. Hata yapmak, hile yapmaktan çok daha onurluca bir eylemdir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika İYİ Partili Demre Belediye Başkanı, temayül yoklamasında hile yapıldığı iddiasıyla partisinden istifa etti - Son Dakika


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