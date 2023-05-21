İYİ Parti'den ayrılan Ağıralioğlu, ikinci turda rengini belli etti: Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğim - Son Dakika
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İYİ Parti'den ayrılan Ağıralioğlu, ikinci turda rengini belli etti: Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğim

21.05.2023 15:03

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıp İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, katıldığı canlı yayında dikkat çeken ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini söyleyen Ağıralioğlu, sunucunun "Böylece kime oy vereceğinizi de açıklamış oluyorsunuz?" sözlerine "Lafın tamı deliye söylenir. Ben yarım söyledim. Tamını milletimiz bilir" şeklinde yanıt verdi. Ağıralioğlu manidar yanıtıyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vereceğini belli etmiş oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıkan Yavuz Ağıralioğlu, Millet İttifakı'na sert eleştiriler yöneltip İYİ Parti'den istifa etmişti. CNN Türk canlı yayınında Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan Yavuz Ağıralioğlu, kime oy vereceğini de açıkladı.

"LAFI YARIM SÖYLEDİM, TAMINI MİLLETİMİZ BİLİR"

"Ben Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğimi açıkladım." diyen Yavuz Ağıralioğlu, Ahmet Hakan'ın "Böylece kime oy vereceğinize de açıklamış oluyorsunuz" sözlerine, " Yozgat'ta 'Lafın tamı deliye söylenir' diye bir söz vardır. Ben lafı yarım söyledim. Tamını milletimiz bilir. Seçmene de hürmetsizlik olmasın isterim. Ben şu şu hassasiyetlerle oy vermeyeceğim dedim." şeklinde karşılık verdi. Ağıralioğlu, manidar sözleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vereceğini belli etmiş oldu.

"DÖKE SAÇA MAHVETTİNİZ"

Ağıralioğlu şunları söyledi: "Döke saça kazanırız Kemal Bey'le, buyurun döke saça mahvettiniz. Milletin umudunu yıktınız. Seçimden sonra klasik bir ezber var. YSK'nın önünde toplanıyoruz oylar çalındı. Şimdi ben şuna bakıyorum efendim; İlk turda alırız dediniz tutmadı, parlamento çoğunluğunu alırız dediniz tutmadı, ikinci turda bombalar patlar dediniz tutmadı, asla iktidarı devretmeyecekler dediniz tutmadı, oy çalacaklar dediniz oylarımız çalındı dediniz tutmadı, yahu seçimden iki saat önce kazandık dediniz tutmadı.

"MİLLET SİZE NASIL GÜVENSİN"

Şimdi 28 Mayıs'ta bana güvenir misiniz diyorsunuz bu zamana kadar dedikleriniz tutmadı, millet size nasıl güvensin. Artık insanlar şey demeye başladı; İktidarı değiştiremiyoruz bari iktidara oy vererek muhalefeti değiştirelim. Memlekete bence bir meteor çarpmadı. CHP'nin kurmaylarının da kazanmanı yolu olduğunda bu verilere bakarlar; Enflasyon, mazot fiyatı vesaire. Yüzde 51'i zor aldı Tayyip Bey bunun 10 katı daha az şey varken. Bu kadar güzel şartlar muhalefet açısından varken bu muhalefet iktidarı değiştiremiyorsa o zaman biz iktidara oy verelim muhalefet değişsin duygusu oluştu halkta. Esas sorun şudur; memlekette makamına uygun davranmayanların istifa etmesi gerektiğini biz söyledik muhalefet olarak; Biz defalarca kez iktidarı da istifaya çağırdık. Peki muhalefetten istifa ettirilmesine için daha ne gerekli?"

YORUMLAR (4)
  • Emre ÖZER: Ya zaten faydalı biri olsan pardiden gitmezdin Cevap Yaz 5 11 Yayından Kaldır
  • Erdinç Uzuner: Memlekete sizin gibi dobra dobra insan lazım,sizde bildiniz good by Kemal uzatma oynuyor,bu saatten sonra şapkadan tavşan çıkmaz, kırmızı kâr yağmaz, maalesef tiyatro sona erdi. Cevap Yaz 15 11 Yayından Kaldır
  • Efekent Sen: Akşener koltuk vermiyince sivri dilinden dolayı Partine seçimlere haftalar kala zarar verdi Gitti Cevap Yaz 32 70 Yayından Kaldır
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Yavuz Ağıralioğlu'nun sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı! Yavuz Ağıralioğlu'nun sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı!

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Son Dakika Politika İYİ Parti'den ayrılan Ağıralioğlu, ikinci turda rengini belli etti: Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğim - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Parti'den ayrılan Ağıralioğlu, ikinci turda rengini belli etti: Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğim - Son Dakika
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