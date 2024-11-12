İYİ Parti'den CHP'ye geçen Mustafa Bıyık: Hemşehrim İmamoğlu'nun teklifi üzerine CHP'ye katıldım - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti'den CHP'ye geçen Mustafa Bıyık: Hemşehrim İmamoğlu'nun teklifi üzerine CHP'ye katıldım

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İYİ Parti'den ayrılarak CHP'ye geçen Trabzon'un Yomra ilçesinin Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'tan açıklama geldi. Hemşehrisi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan teklif geldiğini söyleyen Bıyık, "Genel Başkanımız Özgür Özel'in çağrısı; İBB Başkanımız Trabzonlu hemşehrimiz Ekrem İmamoğlu'nun yol arkadaşlığı teklifi üzerine CHP'ye katıldım. Herkesin belediye başkanı olma ülküsünden ayrılmayacağıma söz veriyor, CHP ailesine şükranlarımı sunuyorum. " dedi.

12.11.2024 17:55  Güncelleme: 18:09
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İYİ Parti'den CHP'ye geçen Trabzon'un Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Özgür Özel'in çağrısı; İBB Başkanımız Trabzonlu hemşehrimiz Ekrem İmamoğlu'nun yol arkadaşlığı teklifi üzerine CHP'ye katıldım. Herkesin belediye başkanı olma ülküsünden ayrılmayacağıma söz veriyor, CHP ailesine şükranlarımı sunuyorum." dedi.

YOMRA BELEDİYE BAŞKANI, İYİ PARTİ'DEN CHP'YE GEÇTİ

30 Nisan'da İYİ Parti'den ayrılan Trabzon'un Yomra ilçesinin Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'ın yeni adresi belli oldu. CHP'ye katılan Bıyık'a partirozetini bugünkü grup toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.

"HEMŞEHRİMİZ İMAMOĞLU'NUN TEKLİFİ ÜZERİNE CHP'YE KATILDIM"

Yomra Belediye Başkanı Bıyık, CHP'ye katılmasının ardından açıklama yaptı. Trabzonlu hemşehrisi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan teklif geldiğini söyleyen Bıyık, "Genel Başkanımız Özgür Özel'in çağrısı; İBB Başkanımız Trabzonlu hemşehrimiz Ekrem İmamoğlu'nun yol arkadaşlığı teklifi üzerine CHP'ye katıldım. Herkesin belediye başkanı olma ülküsünden ayrılmayacağıma söz veriyor, CHP ailesine şükranlarımı sunuyorum. Yomra için çalışmaya devam." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti\'den CHP\'ye geçen Mustafa Bıyık: Hemşehrim İmamoğlu\'nun teklifi üzerine CHP\'ye katıldım

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Son Dakika Politika İYİ Parti'den CHP'ye geçen Mustafa Bıyık: Hemşehrim İmamoğlu'nun teklifi üzerine CHP'ye katıldım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Bayram Akın:
    millet iyi Parti'ye oy verdi CHP ye geçesin diye inan sizden korkulur menfaati için her şeyi yapan insanlarsınız 12 6 Yanıtla
  • Sudem melis:
    Sizi yalaklar 6 3 Yanıtla
  • Necmi K:
    Selahaddin demirtasta grup toplantısına katıldı mi Musti.Trabzonlular Yomralilar seninle gurur duyuyor. 3 3 Yanıtla
  • Şahan Çakır:
    seçildiği partiyi sırtüstü bırakıp başka partiye geçmek en hafif ifadeyle alçaklıktır 1 0 Yanıtla
  • Yusuf Kenan Dikici:
    Hangi Siyasi Görüşten Olursa Olsun, Bu Parti değiştirenler, Kendilerine Oy Verenlerin yüzüne nasıl bakıyorlar, anlamıyorum. Memnun değilsen bağımsız kal daha iyi. 1 0 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    MAKARNACI KÖMÜRCÜ DÜRÜM AYRANCILAR KIZMIŞ sayın makarnacılar ekepeye katılanlarada aynı lafları söyledinizmi ? Hayır neden çünkü çuval çuval makarna dağıtacak sizlere demi 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İYİ Parti'den CHP'ye geçen Mustafa Bıyık: Hemşehrim İmamoğlu'nun teklifi üzerine CHP'ye katıldım - Son Dakika
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