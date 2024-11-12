İYİ Parti'den CHP'ye geçen Trabzon'un Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Özgür Özel'in çağrısı; İBB Başkanımız Trabzonlu hemşehrimiz Ekrem İmamoğlu'nun yol arkadaşlığı teklifi üzerine CHP'ye katıldım. Herkesin belediye başkanı olma ülküsünden ayrılmayacağıma söz veriyor, CHP ailesine şükranlarımı sunuyorum." dedi.
30 Nisan'da İYİ Parti'den ayrılan Trabzon'un Yomra ilçesinin Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'ın yeni adresi belli oldu. CHP'ye katılan Bıyık'a partirozetini bugünkü grup toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.
Yomra Belediye Başkanı Bıyık, CHP'ye katılmasının ardından açıklama yaptı. Trabzonlu hemşehrisi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan teklif geldiğini söyleyen Bıyık, "Genel Başkanımız Özgür Özel'in çağrısı; İBB Başkanımız Trabzonlu hemşehrimiz Ekrem İmamoğlu'nun yol arkadaşlığı teklifi üzerine CHP'ye katıldım. Herkesin belediye başkanı olma ülküsünden ayrılmayacağıma söz veriyor, CHP ailesine şükranlarımı sunuyorum. Yomra için çalışmaya devam." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › İYİ Parti'den CHP'ye geçen Mustafa Bıyık: Hemşehrim İmamoğlu'nun teklifi üzerine CHP'ye katıldım - Son Dakika
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