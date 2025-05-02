İYİ Parti'den Hukuk Sınavı Başarı Barajı Teklifi

İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'na ilişkin "Başarı barajı 70 değil, hukuk fakültelerinde geçerli olan ve makul sayılan 60 puan olarak belirlenmelidir." dedi.

Olgun, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Gençlerin hukukçu olma niteliği yerine, mevzuat ezberini ölçen bir sistemden kimseye fayda gelmeyeceğini söyleyen Olgun, "Başarı barajı 70 değil, hukuk fakültelerinde geçerli olan ve makul sayılan 60 puan olarak belirlenmelidir. Sınav, staja başlama koşulu olmaktan çıkarılmalı, ruhsat aşamasında bir yeterli kriter haline getirilmeli ki öğrenciler en azından sınav gününü beklerken bir taraftan da stajlarını yapabilsinler." ifadelerini kullandı.