İYİ Parti'den istifa eden Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti'ye katıldı - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti'den istifa eden Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti'ye katıldı

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6 Eylül'de İYİ Parti'den istifa eden Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti'ye katıldı. Ataş'a rozetini grup toplantısındaki konuşması öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat taktı.

30.10.2024 13:46
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İYİ Parti'den istifa eden Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, siyasi kariyerine AK Parti'de devam etme kararı aldı. Dursun Ataş'a rozetini AK Parti Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat taktı.

İYİ Parti'den istifa eden Dursun Ataş, AK Parti'ye katıldı

6 EYLÜL'DE PARTİSİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ

Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, 6 Eylül'de İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurmuş ve yaptığı yazılı açıklamada, "Bu karar, sadece bir kırgınlığın, eleştirinin ya da olumsuz bir düşüncenin sonucu değil, bilakis millete hizmet yolunda daha verimli ve etkin olabilme arzumun bir yansımasıdır." ifadelerini kullanmıştı.

İYİ Parti'den istifa eden Dursun Ataş, AK Parti'ye katıldı

DURSUN ATAŞ KİMDİR?

Dursun Ataş, Pınarbaşı Belediye Başkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan Adayıydı.1966 tarihinde Pınarbaşı'nda doğdu. Orta öğretimini Pınarbaşı'nda tamamladıktan sonra Kayseri Sümer Lisesini bitirdi.1986 Hava Teknik Okuluna giriş yaptıktan sonra,1987 yılında Hava Astsubayı olarak göreve başladı. Hava Kuvvetlerinin çeşitli yerlerinde 20 yıl hizmet vererek 2007 yılında emekli oldu.

27. Dönemde İYİ Parti Kayseri Milletvekili seçildi. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ve Millî Savunma Komisyonu Üyesi olarak görev aldı. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde İYİ Parti'den 28. Dönem Kayseri Milletvekili seçilmişti. 6 Eylül'de İYİ Parti'den istifa eden Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti'ye katıldı.

İYİ Parti\'den istifa eden Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti\'ye katıldı

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Son Dakika Politika İYİ Parti'den istifa eden Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti'ye katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mehmet Yılmaz:
    artık taklalar başladı çok görecez bu tür şeyleri ülkemizde 15 4 Yanıtla
  • Depechs Modes:
    millet muhalefete oy vermim diye bunlara atiyor ,bunlarda aldıkları oyla cambaz gibi bir oraya bir buraya mama nerde hemen oraya 12 2 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Kesin fetöcüdür akp fetönün siyasi ayaklarinin toplanma kampi 5 4 Yanıtla
  • M Akif Özer:
    Ağa kac para yoksa beleş mi 6 3 Yanıtla
  • Kenann Sırmal:
    eh artık pes, bu nedir ya bu kadar iki yüzlükük olurmu, partisinden istifa eden vekilin otomatik okarak vekilliği düşmesi lazım ver parayı satın al siyaseti son bulsun 2 0 Yanıtla
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