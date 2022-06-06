İYİ Parti'den istifa etti, MHP'ye geçti - Son Dakika
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İYİ Parti'den istifa etti, MHP'ye geçti

06.06.2022 15:55
İYİ Parti'den istifa etti, MHP'ye geçti

Milliyetçi Hareket Partisi'nin "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" toplantısı, Hatay'ın Belen ilçesinde yapıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" toplantısı, Hatay'ın Belen ilçesinde yapıldı. Programda MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, İYİ Parti'den MHP'ye geçen meclis üyesine rozet taktı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" toplantısı, Belen'de yapıldı. Programda Belen Belediyesi İYİ Parti Meclis Üyesi Cengiz Saklar ve geçmiş dönemlerde ANAP Belen Belediye Başkanlığı yapan Havran Özden aileleriyle birlikte Milliyetçi Hareket Partisine katıldı. MHP'ye geçen partililere rozetlerini MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı ile MHP Merkez Yönetim Kurulu üyesi Serdal Soydan taktı.

MHP çatısına girdiği için gururlu olduğunu ifade eden Saklar, "Geçmişte gönül kırgınlıkları yaşayabiliriz ama ülkücü hareketi kalbimizden silemeyiz. MHP'den ayrı kaldığım süre içinde şunu çok iyi anladım ki; Türk milliyetçilerinin gerçek anlamdaki tek kalesi MHP'dir" dedi.

Havran Özden ise MHP'nin bir üyesi olmaktan onur ve gurur duyduğunu söyledi. - HATAY

İYİ Parti'den istifa etti, MHP'ye geçti
İYİ Parti'den istifa etti, MHP'ye geçti

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İYİ Parti'den istifa etti, MHP'ye geçti - Son Dakika

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