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İYİ Parti'den Lapseki Belediye Başkanı Atilla Öztürk mazbatasını aldı - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti'den Lapseki Belediye Başkanı Atilla Öztürk mazbatasını aldı

İYİ Parti\'den Lapseki Belediye Başkanı Atilla Öztürk mazbatasını aldı

İYİ Parti'den Lapseki Belediye Başkanı seçilen Atilla Öztürk, mazbatasını alarak görevine başladı. Öztürk, törenin ardından yaptığı konuşmada seçimin adil ve güzel geçtiğini belirterek, destekleyen ve desteklemeyen herkese teşekkür etti. Önceki başkan Eyüp Yılmaz da Öztürk'e başarılar diledi.

03.04.2024 13:41
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İYİ Partiden Lapseki Belediye Başkanı seçilen Atilla Öztürk, mazbatasını aldı.

Lapseki Adliyesi'nde düzenlenen törenle mazbatasını alan Öztürk, daha sonra belediyeye geçti.

Belediye Başkanlığı görevini Eyüp Yılmaz'dan devralan Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"31 Mart'ı atlattık. Çok adil ve güzel seçim oldu, hiçbir taşkınlık olmadan tamamlandı. Bizi destekleyen desteklemeyen bütün Lapseki'nin halkına, yaşlılarımıza, gençlerimize, çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Geçmiş iki dönemdir belediye başkanlığı yapan Eyüp Bey'e ve ekip arkadaşlarına yapmış olduğu çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Lapseki'ye bir çivi çakabilirsek ne mutlu bize. Bugüne kadar ilçeye hizmet eden tüm belediye başkanlarına teşekkür ediyorum."

Eyüp Yılmaz ise Öztürk'e başarı dileğinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İYİ Parti'den Lapseki Belediye Başkanı Atilla Öztürk mazbatasını aldı - Son Dakika

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