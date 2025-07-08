İYİ Parti\'den Uyarı Mesajı

İYİ Parti'den, cep telefonlarına gönderilen SMS'te, "Telefonlarda, ekranlarda, sahalarda kendilerini 'Yerli ve Milli' olarak tanıtıp, 'Terörsüz Türkiye' ambalajıyla 'İhanet' pazarlayanlara itibar etmeyin" denildi.
İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, parti tarafından cep telefonlarına gönderilen SMS'te, "Telefonlarda, ekranlarda, sahalarda kendilerini 'Yerli ve Milli' olarak tanıtıp, 'Terörsüz Türkiye' ambalajıyla 'İhanet' pazarlayanlara itibar etmeyin" ifadesine yer verildi.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, partisi tarafından gönderilen SMS metnini paylaştı.
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