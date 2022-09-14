İYİ Partili Öztürk: "Denizli'deki tekstil sektörü çıkmaza sürükleniyor" - Son Dakika
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İYİ Partili Öztürk: "Denizli'deki tekstil sektörü çıkmaza sürükleniyor"

14.09.2022 10:42
İYİ Partili Öztürk: "Denizli'deki tekstil sektörü çıkmaza sürükleniyor"

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Denizli'deki tekstil sektörünün çıkmaza sürüklendiğini, firmaların desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi.

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Denizli'deki tekstil sektörünün çıkmaza sürüklendiğini, firmaların desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi.

Öztürk, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Denizli'de tekstil sektörünün birçok problemi bulunduğunu ifade etti.

Denizli'de yaklaşık 60 fabrikayı ziyaret ettiğini ve tekstil firmalarının sorunları hakkında bilgi aldığını belirten Öztürk, kentte ihracat rakamlarında düşüş olduğunu söyledi.

Öztürk, "Denizli'de üretimin en büyük katma değerini oluşturan tekstil sektörü çıkmaza doğru sürükleniyor. Sürdürülebilir üretimin devam edilebilmesi için firmaların desteğe ihtiyacı olduğu aşikar. Karşılaşılan en önemli sıkıntıların başında, elektrik ve doğal gaz fiyatlarının sürekli olarak artması gelmekte. Sanayi elektriğine yüzde 50 zam geldi. Özellikle elektrik fiyatlarının geçen yıla oranla yüzde 350 artması, şehrimizde dokuma tezgahlarının kapatılmasına, fason işin bırakılmasına hatta dokuma tezgahlarının başka ülkelere satışına yol açmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Denizli'deki tekstil firmalarının pazar payının da her geçen gün azaldığını savunan Öztürk, devletin tekstil firmalarının önünü açması gerektiğini söyledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İYİ Partili Öztürk: 'Denizli'deki tekstil sektörü çıkmaza sürükleniyor' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İYİ Partili Öztürk: "Denizli'deki tekstil sektörü çıkmaza sürükleniyor" - Son Dakika
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